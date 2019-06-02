عربيات ودوليات

مكة المكرمة - «كونا»: اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ان الامن العربي والاستقرار الاقليمي والدولي وكذلك حركة التجارة العالمية واستقرار الاقتصاد العالمي يواجه تحديات استثنائية على خلفية الهجمات الاخيرة التي استهدفت السعودية والامارات. واضاف الملك سلمان في كلمة خلال افتتاح اعمال القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة انه في الوقت الذي تبقى فيه القضية الفلسطينية «قضيتنا الاولى فاننا نواجه اليوم تهديدا لأمننا العربي يتمثل في العمليات التخريبية التي استهدفت سفنا تجارية بالقرب من المياه الاقليمية للامارات ومحطتي ضخ للنفط في السعودية من قبل ميليشيات ارهابية مدعومة من ايران». وذكر ان «هذا الامر ليس بالجديد على تجاوز النظام الايراني المستمر للقوانين والمواثيق الدولية وتهديد امن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها». وقال «بالرغم من مكائد النظام الايراني وأعماله الارهابية التي يمارسها مباشرة او من خلال وكلائه بهدف تقويض الامن العربي والتنمية في الدول العربية فان دولنا استطاعت مواجهة تلك المكائد وتحقيق تقدم في مساراتها التنموية والاقتصادية والمحافظة على امنها العربي». واضاف ان «عدم اتخاذ موقف رادع وحازم لمواجهة تلك الممارسات الارهابية للنظام الايراني في المنطقة هو ما قاده الى التمادي في ذلك التصعيد». واكد ان يد السعودية ستظل ممدودة للتعاون والتحاور مع دول المنطقة والعالم في كل ما من شأنه تعزيز التنمية والازدهار وتحقيق السلام الدائم لدول وشعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الايراني. وقال «علينا جميعا السعي لجعل العالم العربي مركزا اقتصاديا وثقافيا مؤثرا في العالم بما يعكس مقدرات دولنا وشعوبنا الاقتصادية والثقافية والتاريخية « داعيا الى الوقوف وقفة جادة وحازمة للدفاع عن هذه المكتسبات. وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء ما تشكله الممارسات الايرانية ورعايتها للانشطة الارهابية في المنطقة والعالم من تهديد للامن والسلم الدوليين واستخدام كل الوسائل لردع هذا النظام والحد من نزعته التوسعية.

