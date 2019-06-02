عربيات ودوليات

مكة المكرمة - الوكالات: اكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير ان القمم الثلاث التي استضافتها مكة المكرمة وجهت رسالة واضحة بادانة الممارسات الايرانية في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدولها. واضاف الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين ان القمم الثلاث التي دعا اليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عقدت في ضوء ما تشهده المنطقة من تطورات تتطلب التعاون والتنسيق بين الدول العربية والاسلامية وبلورة موقف موحد بشأنها.

وذكر ان القمم خرجت بقرارات واضحة وداعمة لكل من السعودية والامارات وكذلك للقضية الفلسطينية واظهرت حرصا مشتركا على تعزيز وحدة الصف في مواجهة التحديات التي تواجه دول المنطقة. ودعا الجبير النظام الايراني الى احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها وعدم دعم الميليشيات الارهابية والالتفات الى التنمية في ايران وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الايراني في هذا الجانب.

