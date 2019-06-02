عربيات ودوليات

مكة المكرمة- «كونا»: أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ضرورة تحكيم العقل والحكمة للحفاظ على المصالح العليا لدول المنطقة والأمن والسلامة والطمأنينة لشعوبها. ودعا سمو الأمير في كلمة ألقاها فجر امس في الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الاسلامي في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية الى التعامل مع الأوضاع المستجدة في المنطقة بأقصى درجات الحيطة والحذر وافساح المجال للجهود الهادفة لاحتواء التصعيد والنأي بالمنطقة عن التوتر والصدام.

وقال سموه ان المنطقة والأمة الاسلامية بأسرها تمر بظروف بالغة الدقة والخطورة وتحديات غير مسبوقة مشيرا الى أن الوتيرة المتسارعة للتصعيد الذي تشهده المنطقة ينبئ بتداعيات خطيرة على الأمة واستقرارها. وفي ما يلي نص كلمة سمو الأمير:

«بسم الله الرحمن الرحيم

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرني بداية أن أتقدم بجزيل الشكر الى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على المبادرة الكريمة باستضافة أعمال قمتنا الاسلامية تلك المبادرة التي تعبر عن حرص عال على رعاية أحوال المسلمين والحفاظ على مصالحهم وتحقيق وحدتهم والشكر موصول الى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما لمسناه من حفاوة في الاستقبال وكرم الضيافة والاعداد المتميز لهذا اللقاء الذي يعقد في رحاب أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة بما يمثله ذلك من الهام لنا بقبول دعاءنا لأمتنا الاسلامية في هذه الليلة المباركة. ولابد لنا من التأكيد مجددا عن قلقنا وانشغالنا لما تتعرض له الشقيقة وبشكل متواصل من هجمات تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها مؤكدين ادانتنا واستنكارنا تلك الهجمات معبرين عن وقوفنا التام الى جانب المملكة في الدفاع عن أمنها واستقرارها كما نؤكد ادانتنا للهجمات التي تعرضت لها السفن قبالة سواحل دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لما تشكله أيضا من تهديد لأمنها واستقرار المنطقة واستهداف لسلامة الملاحة البحرية وخطر على امدادات الطاقة العالمية. كما أشكر فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا على جهوده المقدرة خلال رئاسة بلاده أعمال دورتنا الماضية وأتقدم بالشكر كذلك الى معالي الأمين العام وجهاز الأمانة العامة على جهودهم القيمة في الاعداد لهذه الدورة التي يتزامن انعقادها مع احتفالنا بمرور خمسين عاما على انشاء منظمتنا العتيدة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ان نظرة فاحصة لواقع أمتنا الاسلامية تدلل وبوضوح أن أمتنا تعيش أوضاعا صعبة وأن مكانتها في العالم وبكل أسف وفق معدلات واحصائيات عالمية لا تبعث على الارتياح حيث أن 37 بالمئة من سكان العالم الاسلامي تحت خط الفقر باجمالي خمسمائة وسبعة مليون نسمة كما أن 61 بالمئة من نازحين العالم هم من دول اسلامية و40 بالمئة من سكان العالم الاسلامي أميون ومتوسط البطالة في عالمنا الاسلامي يصل الى أكثر من سبعة بالمئة انها أرقام مفزعة ومؤلمة في الوقت نفسه وتدعونا الى الوقوف أمامها وتأمل مدلولاتها والعمل بكل الجهد لتفعيل آليات عملنا التنموي لدعم هذه الآليات والارتقاء بها الى المستوى الذي يحقق آمال وطموحات أبناء أمتنا الاسلامية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، تمر منطقتنا والأمة الاسلامية بأسرها بظروف بالغة الدقة والخطورة وتحديات غير مسبوقة فالوتيرة المتسارعة للتصعيد الذي تشهده منطقتنا ينبئ بتداعيات خطيرة على أمتنا واستقرارنا الأمر الذي يدعونا الى التعامل مع الأوضاع المستجدة بأقصى درجات الحيطة والحذر وأن نسعى الى افساح المجال واسعا للجهود الهادفة الى احتواء التصعيد والنأي بمنطقتنا عن التوتر والصدام وأن نحكم العقل والحكمة للحفاظ على المصالح العليا لدولنا والأمن والسلامة والطمأنينة لشعوبنا.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وفي سياق التحديات والمشاغل التي تعيشها أمتنا الاسلامية تبقى القضية الفلسطينية على رأس أولوياتنا نتألم لتعثر جهود حلها ونعاني استمرار معاناة أبنائها وندعو المجتمع الدولي من هذا المكان المبارك أن يفعل جهوده لاحياء عملية السلام مؤكدين أن أي حل للقضية الفلسطينية لابد وأن يستند الى حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين. كما أن الوضع في اليمن واستمرار معاناة الشعب اليمني الشقيق يمثل تحديا آخر لأمتنا الاسلامية فبالرغم من الجهود الدولية المتواصلة الهادفة الى وضع حد للصراع الدامي هناك الا أن هذه الجهود تصطدم دائما بعدم الالتزام بما يتم الاتفاق عليه الأمر الذي ندعو معه الى ضرورة الالتزام باتفاق ستوكهولم الأخير للوصول الى الحل وفق المرجعيات المعتمدة والمتفق عليها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، وحول الوضع في سورية فان مما يدعو الى الأسف أن الجهود المبذولة للوصول الى حل سياسي للأزمة الطاحنة والتي دخلت عامها التاسع مازالت نتائجها بعيدة المنال لتستمر معها معاناة الشعب السوري الشقيق وليستمر الأمن والاستقرار في المنطقة مهددا الأمر الذي ندعم معه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في جهوده للتوصل الى حل ينهي الكارثة الانسانية وفق قرارات الشرعية الدولية وبيان جنيف (1).

وحول الوضع في ليبيا فلقد جاءت الاشتباكات بين الأشقاء لتضيف جرحا على جراح أمتنا الاسلامية لا نملك معه الا أن ندعو الأطراف كافة الى وقف نزيف الدم والعمل على وضع مصلحة بلادهم فوق كل اعتبار وتأمين سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق بالتجاوب مع مساعي المبعوث الدولي.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ان استمرار معاناة العالم من الارهاب يؤلمنا ومما يضاعف من ألمنا أن تكون الشعوب الاسلامية أكثر الشعوب استهدافا من ذلك الارهاب الأمر الذي يدعونا الى مضاعفة الجهد ورفع وتيرة التنسيق مع المجتمع الدولي لمواجهة قوى الظلام ومواصلة ما تحقق لنا من انتصارات تحفظ لشعوبنا سلامتها ولمقدراتنا ومصالحنا صيانتها. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، اننا أمام استحقاقات تاريخية ومصيرية لا بد لنا من الوفاء بها ليتحقق لأبناء أمتنا الاسلامية آمالهم وتطلعاتهم المشروعة بالأمن والاستقرار والرخاء والتقدم ومن جانب آخر فاننا مدعوون بأن نلح بالدعاء الى الباري عز وجل بأن يحقن دماء المسلمين ويوحد صفوفهم ويحقق غاياتهم ويكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

