عربيات ودوليات

مكة الوكالات: أكدت القمة الاسلامية في دورتها الـ14 العادية التي اختتمت في مكة المكرمة فجر امس رفض أي مقترح للتسوية السلمية لا ينسجم مع حقوق الفلسطينيين. جاء ذلك وفق البيان الختامي للقمة، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. واحتلت قضية فلسطين والقدس نصيب الأسد من مقررات القمة حيث صدر بشأنها 12 بندا من 102 اجمالي البنود، اضافة الى قرار منفصل. وأعربت القمة، التي انعقدت تحت عنوان «يدا بيد نحو المستقبل» عن «التقدير للجمهورية التركية لرئاستها الناجحة للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي».

وأكدت على «مركزية قضية فلسطين» مشددة على أنها «ترفض وتدين بأشد العبارات أي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لاسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال بما ذلك اعتراف الادارة الأميركية».ودعت القمة «الدول الأعضاء الى اتخاذ الاجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الاجراءات الاقتصادية والسياسية الصادرة عن البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الاسلامي الاستثنائي السابع المعقود في اسطنبول في 18 مايو 2018». كما شددت على «رفض أي مقترح للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني» في اشاؤة الى خطة «صفقة القرن» التي تعدها ادارة الرئيس الاميركي دوتالد ترامب.

من جهة ثانية دان «اعلان مكة» الصادر في ختام اعمال مؤتمر القمة الاسلامي في دورته الرابعة عشرة مساء الجمعة الارهاب والتطرف في جميع اشكاله ومظاهره مطالبا المجتمع الدولي بالنهوض بمسؤولياته للحفاظ على السلم والامن في منطقة الشرق الاوسط. وندد «اعلان مكة» الذي تلاه الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير اثر ختام اعمال القمة الاسلامية بمكة المكرمة بالاعتداءات الارهابية التي استهدفت السعودية والامارات والمتمثلة باستهداف محطات الضخ البترولية في السعودية والسفن التجارية في المياه الاقليمية للامارات. وحول القضية الفلسطينية جدد الاعلان التأكيد على اهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المحورية للامة الاسلامية مشددا على ضرورة العمل على انهاء الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي العربية منذ عام 1967 وفق القرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.

واعرب عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الاسرائيلي من أجل العيش في حياة كريمة داخل دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما اعرب «اعلان مكة» عن رفضه لاي محاولة لربط الارهاب باي جنسية او دين وكذلك لتقديم اي دعم مباشر او غير مباشر للجماعات والمنظمات التي تدعو للعنف والتطرف داعيا الى نبذ كل اشكال التعصب والتمييز العنصري القائم على الدين او اللون او العقيدة والتأكيد على التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين الشعوب باعتباره السبيل لمكافحة العنصرية والكراهية والطائفية والمذهبية. وشدد على ضرورة الالتزام بدعم منظمة التعاون الاسلامي لتحقيق الاهداف التي حددها ميثاقها منذ بداية العمل الاسلامي المشترك لتنطلق نحو رؤية جديدة ومستقبل واعد للعالم الاسلامي.ودعا كذلك الى تطوير قدرات الدول الاسلامية وانظمتها في جميع المجالات للنهوض برسالتها وتحقيق اهدافها التنموية.

