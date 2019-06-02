عربيات ودوليات

حذر الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين من خطر آفتي الارهاب والتطرف التي وصفهما بـ «طاعون العصر وسرطانه»، مؤكدا انهما لا تزالان تتربصان بالأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ولفت العثيمين في كلمة القاها في افتتاح مؤتمر القمة الاسلامي الى العمليات الارهابية التي شهدتها دول غير اسلامية وأثبتت أن الإرهاب لا دين له أو جنسية أو عرق.

ولفت الى عدد من الحوادث الارهابية التي استهدف بعض الدول والمجتمعات الاسلامية وأبرزها الحادث الإرهابي الذي وقع شهر مارس الماضي وراح ضحيته خمسون آمنا من المصلين في مسجدين بنيوزلندا اضافة الى الاعتداء الارهابي الذي شهدته السعودية على محطات الضخ البترولية مستهدفة مصالح الدول وامدادات النفط العالمية. كما تطرق الى تعرض أربع سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الإقليمية للامارات مهددة أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية العالمية.

