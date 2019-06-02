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15 مارس اليوم الدولي لمناهضة «الإسلاموفوبيا»


مكة المكرمة- الوكالات: نددت قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة، امس بظاهرة «الإسلاموفوبيا» داعية إلى الامتناع عن الممارسات التي تربط الإسلام بـ«الإرهاب»، كما طالبوا الأمم المتحدة باعتماد 15 مارس «يوما دوليّا لمناهضة الإسلاموفوبيا».
وقال أعضاء المنظمة الـ57 في بيان ختامي إنهم لاحظوا أن «الإسلاموفوبيا، باعتبارها شكلا معاصرا من أشكال العنصرية والتمييز الديني، ما انفكت تتنامى في أنحاء كثيرة من العالم، كما يتضح من ازدياد حوادث التعصب الديني». ودعا قادة دول المنظمة، وهي الأكبر بعد الأمم المتحدة، البلدان التي تضم مجتمعات وأقليات مسلمة ومهاجرين إلى «الامتناع عن جميع السياسات والبيانات والممارسات التي تربط الإسلام بالإرهاب أو بالتطرف».


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