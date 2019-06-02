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أقامت الشيخة انتصار سالم العلي الصباح غبقة رمضانية في فندق ومنتجع الجميرا «قاعة المسيلة»، بحضور الشيخة فاطمة المبارك الصباح، وجمعت خلالها العاملين معها في مجموعة شركة «دار اللؤلؤة»، وتخللها أجواء اجتماعية ومسابقات وجوائز، بمشاركة فريق سيوف الشام الشعبية.

وألقت الشيخة انتصار العلي كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة بينت خلالها ان تهيئة بيئة ملائمة للعمل تمنح السعادة والرغبة في الابداع في العمل الوظيفي. وأضافت إن شهر رمضان الفضيل فرصة للقاء والتواصل والمحبة، لافتة الى ان موظفي المجموعة يجتمعون كل فترة داخل المؤسسة لكسر الروتين وتبادل الافكار إلا ان هذه المرة قررنا نقل هذه الفعاليات خارج المؤسسة بمشاركة الاهالي. ورحبت العلي بعوائل الموظفين، معربة عن سعادتها لمشاركتهم هذه المناسبة، كمل توجهت للجميع بالتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنية للجميع التوفيق.

