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في أجواء كويتية مفعمة بالمرح والابتهاج؛احتفلت مجموعة الملكية البريطانية للتعليم (حضانة الملكية البريطانية للتعليم المبكر وحضانة الملكية البريطانية لذوي الاحتياجات الخاصة) بـ «القرقيعان»، من منطلق اهتمامها بكافة المناسبات الوطنية والشعبية والتراثية، حيث تولي الحضانة جانباً كبيراً من اهتمامها بغرس القيم التراثية الأصيلة، وربط الأطفال بماضيهم، وأقامت الحضانة العديد من الأنشطة الهادفة والمنوعة والتي تعزز انتماء الأطفال لوطنهم وتعرفهم على تراث الكويت العريق. حيث استقبلت د. حنان المطوع (مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الملكية البريطانية للتعليم) والدتها فيرا المطوع وشقيقتها كاميليا المطوع وأولياء الأمور الكرام الذين حضروا حفل الأطفال المميز.

خلال هذا الحفل ارتدى أطفال الحضانة اللباس التقيليدي الكويتي كما شاركوا الفرحة من خلال عرض أعمالهم الفنية والموسيقية وقد رددوا الأناشيد الشعبية المرتبطة بهذه المناسبة السعيدة التي أدخلت الفرح والبهجة للحضور وأولياء الأمور الكرام.

كما شارك أولياء الأمور أطفالهم ورشة عمل فنية من صميم التراث الكويتي. وفي الختام قام الأطفال وأهاليهم بتوزيع وتبادل الحلوى والمكسرات على الجميع كما هي العادة في هذه المناسبة السعيدة .

وبهذه المناسبة هنأت د. حنان المطوع الحضور بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات ، وشكرت أيضا أولياء الأمور لدعمهم المتواصل سائلين المولى ان يحفظ الكويت وشعبها والمقيمين من كل مكروه.

