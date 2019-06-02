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أقامت شركة مدن الأهلية العقارية غبقتها السنوية في الخيمة الرمضانية لـ «جيت مول». وقال المدير التنفيذي لشركة مدن الأهلية العقارية م. عمر نجم ان مدن الأهلية نجحت في تنفيذ اتفاقات في سلطنة عمان والإمارات والسعودية وتتطلع لأسواق واعدة أخرى في المنطقة منها مصر وخصوصا في مجالات العقارات التجارية. كشف نجم عن طرح وحدات تجارية للتأجير والتملك في العديد من مناطق الكويت وخصوصا في المناطق الخارجية مثل أسواق القرين والعارضية والعقيلة والشويخ الصناعية والري وغيرها، وذلك بعدما نجحت الشركة في تقديم خدماتها العقارية المتكاملة لأكثر من 40 مشروعا محليا وإقليميا بقيمة سوقية تتجاوز 3 مليارات دولار بنهاية عام 2018. وكشف نجم عن أن الشركة وبعد مرور نحو 10 سنوات على عملها في مجال التطوير العقاري منذ العام 2008، استطاعت أن تصبح واحدة من أهم شركات الخدمات العقارية المتكاملة والمتطورة في الكويت، بتقديمها مجموعة واسعة من الخدمات تشمل خدمات التطوير العقاري والتسويق والتأجير والاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع وإدارة البناء والممتلكات. وأضاف أن مدن الأهلية استطاعت أن تساهم في إطلاق العديد من المشاريع في الكويت وخارجها، في مجال برامج التصميم، وإدارة المشاريع، والتأجير، وعمليات المشاريع.

