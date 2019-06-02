دوليه

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، أنه يفتقد تواجد غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني، مؤكدًا أن ريال مدريد تأثر بالفعل بعد رحيله.

وبعدما أمضى 9 سنوات داخل النادي الملكي، قرر الدولي البرتغالي الرحيل عن ملعب سانتياغو برنابيو الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وخلال مقابلة مع شبكة فوكس سبورتس، تحدث ميسي عن رحيل رونالدو، قائلًا: عندما بدأ الموسم غضب مني البعض في مدريد، لكن هذه حقيقة، كيف لأي فريق ألا يفتقد لاعبًا مثل كريستيانو؟.

وأردف: إنه لاعب يضمن لك 50 هدفًا كل موسم، وما حدث لمدريد كان سيتكرر لأي فريق آخر يرحل عنه رونالدو، والليغا أيضًا تفتقده، لأنه كان يجعل المسابقة أكثر تنافسية.

وفشل ريال في تجاوز ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في أول موسم بعد رحيل رونالدو، وهو ما لم يحدث منذ عام 2010. واستطرد: في الحقيقة، كان من الجيد تواجده طوال السنوات الماضية، لأن كلينا كان يتطلع لتحسين نفسه كل عام، وأعتقد أنني أبليت بلاءَ حسنًا في هذه المنافسة.

ودافع ميسي عن زميله المهاجم لويس سواريز، وقال إن الاتهامات نالت منه بشكل كبير بأنه يدعي الإصابة، وبأنه لم يلعب نهائي الكأس لتركيزه على مشاركة منتخب الأوروغواي في كوبا أميركا، لكن كل هذه الأمور ليست صحيحة، فأنا قريب من سواريز، وأعلم تماما التضحية التي يقدمها واللعب مع آلام الركبة لفترة طويلة، حيث ضغط على نفسه كثيرا خاصة أمام ليفربول في لقاء الرد، وهو بالفعل يحتاج إلى عملية ثانية للتخلص من الآلام بشكل نهائي. وتطرق البرغوث للحديث عن علاقته بزميله السابق، نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، قائلًا: إنه ظاهرة، ومازلنا على تواصل حتى عبر غروب واتس آب، الذي يجمعني به مع لويس سواريز.

كما أثنى ميسي على مدربه الأسبق في برشلونة، بيب غوارديولا، حيث قال: لقد كان معلما فريدًا بالنسبة لي، فهو مدرب يتوقع كل ما سيحدث في المباراة. وعبر ميسي عن أمله في التتويج بلقب دولي مع منتخب الأرجنتين قبل نهاية مسيرته، مؤكدًا أنه سيحاول بذل قصارى جهده لتحقيق حلمه.

