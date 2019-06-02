دوليه

اعلن مدرب منتخب الأوروغواي أوسكار تاباريز التشكيلة الرسمية من 23 لاعبا التي ستخوض غمار بطولة كوبا أميركا في البرازيل، وضمت مهاجم برشلونة الإسباني لويس سواريز رغم أنه يتعافى من الإصابة.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة سواريز (32 عاما) الذي خضع في 9 مايو الحالي لعملية تنظير في ركبته اليمنى بسبب تضرر الغضروف الداخلي، وقدر برشلونة مدة غيابه عن الملاعب «من أربعة الى ستة أسابيع».وسيكون سواريز، افضل هداف في تاريخ منتخب بلاده مع 55 هدفا، أتم الأسبوع الخامس حتى 16 يونيو موعد المباراة الأولى للأوروغواي ضد الإكوادور في مدينة بيلو هوريزونتي.

وتلعب الأوروغواي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا اليابان المشاركة بدعوة، وتشيلي بطلة النسختين الأخيرتين.

