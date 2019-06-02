دوليه

كشف قلب الدفاع الدولي السابق جيروم بواتنغ أنه لم يفقد الأمل في البقاء مع بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني، على الرغم من الانتقادات الموجهة له وتهميشه من قبل المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش.

وشدد بواتنغ في مقابلة مع مجلة «كيكر» أول من أمس «لن أهرب، الأوضاع قد تتغير بسرعة»، وذلك في رد على ما نصحه به رئيس بايرن أولي هونيس بالبحث عن ناد جديد، بعدما قرر المدافع البالغ 30 عاما عدم المشاركة في احتفالات فريقه بلقب كأس ألمانيا السبت الماضي بعد فوزه على لايبزيغ 3-0، وتوجهه مباشرة الى غرف الملابس. وقال هونيس لشبكة «بي أر» البافارية» أنصحه بأن يترك النادي.

أعتقد بأنه في حاجة الى تحد جديد يبدو أنه ليس في مكانه. كصديق، أنصحه بالبحث عن ناد جديد».لكن قلب الدفاع الخبير الذي أصبح أيضا خارج حسابات مدرب المنتخب يواكيم لوف بعد المشاركة الكارثية في مونديال روسيا الصيف الماضي حين تنازل الألمان عن لقبهم العالمي بالخروج من الدور الأول، مازال متفائلا بخصوص استمراره مع النادي البافاري المتوج بثنائية الدوري والكأس، قائلا «بإمكاني رؤية نفسي مستمرا مع بايرن. ما زلت متحمسا وسأخوض الموسم القادم بكل اندفاع».

