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تختتم النسخة الـ 40 الاستثنائية لدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم اليوم الاحد باقامة نهائي الكبار والبراعم على صالة الشهيد فهد الأحمد بالدعية، وذلك تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وتميزت النسخة الحالية بمنافسات قوية سواء على مستوى الكبار او البراعم في ظل اتساع قاعدة الأندية المشاركة من الخارج وبالأخص من المنطقة العربية، بخلاف استقطاب مجموعة من أفضل لاعبي كرة الصالات من شتى انحاء العالم، لتقديم وجبة كروية دسمة لجمهور الدورة.

وكانت اللجنة المنظمة عند حسن الظن، كعادتها دائما، بجلب اساطير ونجوم العالم للمشاركة في مباريات «تحدي النجوم» الاستعراضية، حيث تواجد النجم الايطالي فرانشيسكو توتي والساحر النيجيري اوكوتشا.

بالاضافة الى النجم البرتغالي المعتزل لويس فيغو وأفضل لاعب في العالم 2018 الكرواتي لوكا مودريتش، بخلاف الثنائي البرازيلي الأسطوري كافو وفالكاو، والثنائي المصري حازم امام ووائل جمعة.

وشهدت منافسات اليوم السادس والعشرين عبور لافاتزا الى نصف النهائي بتغلبه على فريق المرحوم عبداللطيف الفضالة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق، وسجل ثنائية لافاتزا تيتون وسالم فيصل، بينما سجل للفضالة كل من بدر المنصور وخافيير.

وتألق حارس لافاتزا علي زمان في ركلات الترجيح ليرجح كفة فريقه، ويقصي الفضالة من ربع النهائي بعدما كان مرشحا بقوة للمنافسة على اللقب.في المباراة الأخرى، تغلب فريق الخليج للكابلات على فروج ريبابلك بهدفين مقابل هدف، وسجل للفائز مشاري الضبيبي وفامبيتا، وللخاسر حمزة اشكناني.

وفي مسابقة البراعم يتواجه فريقا الفراعنة وسترايكرز في نهائي النسخة التاسعة، اذ ستكون الاثارة والندية العنوان الابرز للمواجهة، فالفراعنة يبحث عن لقب اول وسترايكرز يطمح للتتويج من جديد.

وتضم قائمة الفراعنة كل من اللاعبين زيد علاء، كريم عبد النبي، ادهم عمرو، رفاد علي، عمر احمد، احمد بهاء، سيف الاسلام علاء ومحمد خالد، على الجانب الاخر تضم كتيبة سترايكرز عبد الجليل حسين، عبد الله خليفة، راكان مشعل، عبد العزيز عبيد، علي وسمي، عمر سيد، أحمد الصاوي، أحمد حسن ومحمد الشمري.

