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أبدى عدي الصيفي نجم السالمية والمنتخب الأردني اعجابه بدورة الروضان التي تحظى بتنظيم رائع واهتمام جماهير واعلامي كبير، مضيفا ان دورة الروضان مع كل عام جديد تثبت أنها الأفضل بتطورها الهائل والمذهل، مؤكدا انه يحرص دائما على اصطحاب أبنائه لمتابعة فعالياتها.

واكد الصيفي أن الدورة كعادتها تتفوق على نفسها مع كل عام جديد، مبينا ان النسخة 40 جاءت استثنائية بعدما شهدت 4 مباريات تحد مثيرة ، لاسيما مع استقطاب النجم الكرواتي لوكا مودريتش المتوج بجائزة افضل لاعب في العالم. وبين أن الدورة تشهد منافسة قوية لاسيما في الأدوار الاقصائية حيث لا مجال للخطأ، مردفا بالقول أنه غير راض عن مستوى الفرق الأردنية في مشاركتها بالنسخة الحالية، ومنوها بأن الأردن تمتلك العديد من اللاعبين المميزين والقادرين على الظهور بشكل أفضل والدخول بجدية في سباق المنافسة وهو ما لم يحدث بالنسخة الحالية متمنيا أن تكون مشاركتهم المقبلة أكثر ايجابية.

