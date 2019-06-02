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اختتمت نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية، والشركات التابعة لها مساء الخميس الماضي دورة المرحوم الكابتن فهد الهاجري الرمضانية لخماسيات كرة الصالات في نسختها الثالثة عشرة تحت رعاية وحضور رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم وعلى شرف محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود وبحضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية كامل العوضي وعدد من قيادات الشركة، وفي ختام المنافسات كرم الجاسم الفائزين بالمراكز الأولى في الدورة.

هذا وتم تغيير اسم الدورة تجسيداً لأسمى معاني الوفاء والعرفان لمسيرة المرحوم الكابتن فهد الهاجري واسهاماته وانجازاته وبصماته في مجال التدريب والطيران بالخطوط الجوية الكويتية لسنوات أفنى فيها عمره لخدمة الطائر الازرق أثناء أداء مهامه الوظيفية المنوط بها على أكمل وجه حتى وفاته بمملكة البحرين الشقيقة.

وعلى هامش الدورة، قال الجاسم: «يسرني أن أتواجد في تلك الامسية المباركة في الشهر الفضيل والتي اقامتها مشكورة نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها ولما كان للدورة من حسن تنظيم من قبل النقابة، وما هو مميز في هذه الدورة أنها جمعت روح المنافسة بين موظفي الخطوط الجوية الكويتية كعادتها السنوية خاصة في الايام المباركة من العشر الاواخر من شهر رمضان، وأتشرف برعاية تلك الدورة بصفتي رئيساً لمجلس الادارة وذلك لما لها من مضامين ومعاني تحفز الموظفين على مزيد من العطاء وأيضاً الترابط فيما بينهم وفي اطار برنامج الخطوط الجوية الكويتية نحو تنفيذ سياساتها لدعم وتنمية ورعاية وتشجيع الشباب والرياضة والابداع». وأضاف الجاسم: «يسعدني أن تكون هذه الدورة في نسختها الثالثة عشرة أن تحمل اسم المرحوم باذن الله الكابتن فهد الهاجري، واتمنى أن تستمر تلك الدورة في السنوات المقبلة وهي تحمل اسمه والذي افتقدناه في الخطوط الجوية الكويتية حيث كان رحمه الله أحد الطيارين الاكفاء والمميزين في الشركة وفي نفس الوقت ذكراه لن تغيب عن قلوبنا سواء من خلال تلك الدورة أو غيرها، ويعتبر ذلك وفاء من الخطوط الجوية الكويتية وايضاً من النقابة لأبنائها وزملائها بالعمل». وتابع الجاسم: «تلك الدورة تعزز مفهوم الترابط والتلاحم بين أبناء ومنتسبي الخطوط الجوية الكويتية والالتقاء الرياضي بالروح الرياضية المعهودة، وهذه الروح الطيبة التي سادت الدورة والمباريات النهائية في أجواء حملت معاني الالفة والمحبة والود بينهم». واختتم الجاسم تصريحه بتوجيه جزيل الشكر والعرفان للقائمين على تنظيم تلك الدورة على أعلى مستوى متنمياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد في السنوات المقبلة، ومعرباً في الوقت ذاته عن سعادته بحضور النائب السابق ماضي الهاجري ونجل المرحوم الكابتن فهد الهاجري لمتابعة المباريات، كما تقدم الجاسم بالتهاني والتبريكات لأصحاب المركز الاولى الفائزين بتلك النسخة.

