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انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد كرة اليد مجلس الادارة الجديد الخميس الماضي خلال اجتماعها غير العادي. وانتخب مرشح كاظمة ناصر صالح رئيساً للاتحاد، وشبيب الهاجري (الفحيحيل) نائباً للرئيس، وقايد العدواني (الكويت) أميناً للسر، وفيصل باقر (الصليبخات) أميناً للصندوق، وعبدالله ذياب (السالمية) أمين السر المساعد، ومساعد القبندي (التضامن) أمين الصندوق المساعد، فيما حصل على عضوية الاتحاد كل من: محمد الحميدي (الجهراء)، ومحمد العازمي (الساحل)، ومحمد المطيري (النصر). وستقام انتخابات تكميلية لانتخاب عضوين جديدين من أجل اكتمال عدد اعضاء مجلس الادارة المكون من 11 عضوا بحسب النظام الأساس الجديد.

