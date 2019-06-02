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أسدل الستار على منافسات النسخة الرابعة والعشرين من دورة المرحوم شملان الحساوي لكرة الصالات بتتويج فريق أشكنون دوت كوم بلقب البطولة بعد فوزه على فريق زيدان 4 - 3 في المباراة النهائية التي اقيمت الخميس الماضي برعاية ياسين الحساوي وبحضور النائب عمر الطبطبائي ونائب رئيس نادي القادسية الشيخ فهد طلال الفهد ورئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق كمال الأيوبي وجماهير غفيرة.

وشهد المهرجان الختامي مباراة استعراضية جمعت نجوم منتخب الكويت السابق الذي مثله اللاعبون ناصر مندني وجمال مبارك ونهير الشمري وفهد كميل وصالح البريكي ووليد علي، مع فريق آل الحساوي المطعم بالنجم السابق جمال خليل ومثله محمد وعصام وعمر وعبد اللطيف وعادل الحساوي وحمود الفرحان.

وضغط نجوم المنتخب من البداية قبل ان ينطلق عادل الحساوي بكرة ويحرز منها هدف الحساوي الاول ويرد عليه صالح البريكي بهدف التعادل ويتبعه وليد علي بالهدف الثاني فيما انقذ محمد الحساوي عدة كرات لنجوم المنتخب. وفِي الشوط الثاني أضاف صالح البريكي الهدف الثالث وسط سلسلة من التمريرات والتحركات الجيدة بينما حاول ابناء الحساوي مجاراة الفريق الخصم ووضح فارق اللياقة بين الفريقين لتنتهي المباراة الاستعراضية بفوز نجوم المنتخب 3 -1.

ادار المنافسات الحكام فاضل بوفتين وصالح مهدي ومشعل العسعوسي ووليد الفرج وحسن المجمد. وكرم ياسين الحساوي وعمر الطبطبائي نجوم المنتخب وجمال خليل وحكام البطولة وكمال الأيوبي ممثل نادي القادسية، وفاز عبد الرحمن الوادي بجائزة افضل لاعب بالدورة وحمد بوحيمد بجائزة افضل حارس مرمى. وقدم ياسين الحساوي كعادته السنوية الرمضانية «عيديات» لاطفال الكويت في بادرة طيبة،قبل ان يلقي كلمة شكر من خلالها النائب عمر الطبطبائي واسرة نادي القادسية والفرق المشاركة واللجان العاملة ورجال الصحافة والاعلام على الجهود المبذولة، مؤكدا استمرار دورة الحساوي في السنوات المقبلة.

وتحدث النائب عمر الطبطبائي فاعرب عن سعادته بحضور ختام دورة الحساوي ومشاهدة نجوم الكرة السابقين واسرة الحساوي، واضاف ان البطولة تحمل اسما عزيزا هو الراحل شملان الحساوي الذي قدم الكثير للكويت ولابنائها في مختلف المجالات، مشيدا بالمهرجان الختامي والتنافس القوي بين اللاعبين. من ناحيته، شكر رئيس اللجنة المنظمة عبد اللطيف الحساوي كل اللجان العاملة والفرق المشاركة ورجال الصحافة والاعلام والتلفزيون على نقلهم المهرجان الختامي، مضيفا ان الدورة ستحتفل في النسخة المقبلة باليوبيل البرونزي بعد مرور 25 عاماً على انطلاقها.

