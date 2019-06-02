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تابعت ما قام به الاتحاد العربي لكرة القدم اخيرا بدعوة من يريده للمشاركة ببطولاته العربية بناء على مزاج « تركي الشيخ» الرئيس الذي تم استبعاده من الرياضة السعودية بعد ضغوط شعبية كروية سعودية استطاعت التخلص من تفكيره السطحي في ادارة كرة القدم والعمل مستمر من الجمهور المصري بابعاده ايضا عن دوريهم القوي «من غير جماهير». فقد كنت ومازلت لا اهتم او اعترف بأي تنظيم رياضي عربي... لانه يدار بمزاجية من يسيطر عليه...! وعلى الرغم من انني انتمي للنادي العربي الكويتي واتمنى كل شيء للنادي الذي تربيت فيه الا اننا في القلعة الخضراء نقدر من يقدرنا في اي مجال رياضي ولكننا نرفض «ان نأخذ حقا ليس من حقنا» فموضوع تسمية من يشارك في البطولة العربية القادمة التي تتغير تسميتها من سنة لاخرى «مسخرة» لامر غريب وعجيب عند رئيس الاتحاد العربي «فقط» امرا غير مقبول طبعا وليس من حق الاتحاد العربي ان يتدخل فيمن يمثل الكويت في البطولات الخارجية الا بوجود نظام اداري عادل لذلك والذي اعتقد انه موجود في لوائح اتحاد العديلية الذي لا نعرف كيف تدار فيه الامور بين يوم واخر فكما قلنا ومازلنا نقول الضرب بالميت حرام... ونتمنى ان نعرف من يدير الاتحاد اليوم؟ هل هو شخص؟ اما لجنة؟ ام ادارة؟ فكل يوم هناك تصريح منفرد لاحدهم؟

وما شدني في هذا الموضوع هو تصريح الاخ العزيز يوسف بوسكندر امين سر نادي كاظمة الرياضي في هذا الشأن مدافعا عن حق كاظمة في التأهل للبطولة العربية وان الموضوع يجب ألا يكون على مبدأ «عرس الحريم» توزع فيه الدعوات على كيفكم؟ «برافو عليك» وانا اقول لتركي الشيخ اذا كنت معجبا بجماهير العربي فعليك الاتصال بالنادي للبحث عن مندوب الجماهير الخضراء او الاتصال بالقبقب لكي يوفر لكم الجماهير في الوقت والمكان الذي يريده مقابل!

السؤال الذي يجب ان يطرح الان هو ما دور الجمعية العمومية في مثل هذه الادارة التي تدير اكثر الالعاب شعبية؟ ولماذا سكوتهم على هذه الادارة التي يصعب عليها ادارة اللعبة بشهادة الكثير من المختصين في اللعبة فنيا واداريا...؟ ومتى ينتهي عرس الحريم الذي يباركه الاتحاد الكويتي باستمرار خصوصا من رئيسه بوتركي الذي بالفعل اثبت ان اتحادنا اصبح ملحقا باتحاد تركي الشيخ؟ نريد منقذا او معينا على فكر من يدير هذين الاتحادين الكويتي والعربي.... والله من وراء القصد.

