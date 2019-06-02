دوليه

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استبعاد الحكم الدولي المصري جهاد جريشة من بطولة كأس العالم للشباب ببولندا التي تقام حالياً بعد إيقافه من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف)، لمدة ستة أشهر. وكان كاف قرر إيقاف جهاد جريشة لمدة ستة أشهر في بيان رسمي بسبب ضعف مستواه الفني وقرارته التحكيمية، في ذهاب نهائى دوري أبطال افريقيا بين الوداد البيضاوى المغربي والترجي التونسى، التي أقيمت بمدينة «الرباط» المغربية، وانتهت بالتعادل 1-1. وقال نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أول من أمس الجمعة: «بعد التشاور مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، فيفا يقرر استبعاد جهاد جريشة من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في بولندا 2019». وتقام كأس العالم للشباب في بولندا، حيث انطلقت في 23 مايو الحالي، وتختتم في 15 يونيو المقبل.

