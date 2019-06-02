دوليه

دعا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الى اجتماع طارئ للجنته التنفيذية في أعقاب الجدل الذي رافق إياب الدور النهائي لمسابقة دوري الأبطال بين الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي بطل 2017، والذي انتهى بتتويج الترجي بعد أحداث اعتبرها الفريق المغربي «مهزلة» سيتخذ إجراءات قانونية بشأنها. وفي بيان فجر السبت، أعلن الاتحاد القاري (كاف) عبر موقعه الالكتروني أنه «على إثر الأحداث التي شهدتها مباراة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي (...) قرر رئيس الكاف أحمد أحمد الدعوة الى اجتماع طارئ للجنة التنفيذية في الرابع من يونيو.في المقابل، أشارت تقارير صحافية مغربية الى أن الاتحاد المحلي سيعقد بدوره اجتماعا السبت».

