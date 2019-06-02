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دوليه

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الوداد: لن نتنازل عن حقنا


انتقد رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي سعيد الناصيري في تصريحات لقناة «الرياضية» المغربية، «المهزلة» التي حصلت في مباراة ناديه مع الترجي التونسي. وقال: «كلكم شهود على الواقعة (...) أتينا لنلعب بكل روح رياضية رغم التظلم الذي مورس علينا في مباراة (الذهاب)، لكن لا يمكننا أن نحني رأسنا أو نتنازل عن كرامتنا». وأضاف: «تعرضنا لمهزلة تحكيمية في الرباط، لكنها تعاد وتكرر عن طريق المؤسسة، والتي هي الاتحاد الإفريقي (...) اليوم المؤسسة هي التي تشارك في هذه المهزلة، هذه مهزلة تحكيمية سيشهد عليها العالم». وأضاف سنلجأ الى جميع الأمور القانونية (...) حقنا لن نتنازل عنه».


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