دوليه

ووجهت وسائل الاعلام المغربية انتقادات لاذعة لما جرى في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد البيضاوي والترجي، اذ كتبت صحيفة «هسبريس» الالكترونية «فضيحة كروية تمنح الترجي لقب أبطال إفريقيا على حساب الوداد». وانتشرت الانتقادات أيضا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، وتعدت مشجعي الفريق المغربي، لاسيما وأن مشهد توقف المباراة لفترات طويلة من دون اتضاح مصيرها، يأتي قبل أقل من شهر على إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر. وكتب النجم المصري السابق أحمد حسام «ميدو» عبر «تويتر»، «نهائي دوري أبطال إفريقيا يعكس العبث الذي تعيشه الكرة في افريقيا.. الجميع يتطور من حولنا ونحن للأسف نزداد تخلفا!! (...) مهزلة بكل المقاييس وللأسف لن يحاسب احد!!». أما الحارس المصري المخضرم عصام الحضري فكتب: «ما حدث اليوم في مباراة الترجي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون له مردود وتبعيات سيئة في العالم حول سمعة الكرة الإفريقية».

