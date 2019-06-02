دوليه

أعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق بعد رحيل السويسري كريستيان غروس عن منصبه. وضم الجهاز الجديد خالد جلال مديرا فنيا ونبيل محمود مدربا عاما وتامر عبد الحميد وأمير عزمي مجاهد كمدربين مساعدين وخالد متولي مدرب حراس مرمى مؤقت لحين تواجد أيمن طاهر في منصب مدرب الحراس بعد نهاية تعاقده مع الاتحاد السكندري بالدوري العام على أن يتم التعاقد مع مدرب أحمال .

من جانبه، قال خالد جلال إنه رفض العمل مع غروس عندما أتى لتدريب الفريق في الصيف الماضي. وتابع: «رفضت العمل مع غروس في الصيف الماضي لأنني اعتبرت أنني لن أحصل على دور مفيد للفريق وأبلغت الإدارة أنه من الأفضل أن أتركه ليعمل مع جهازه المعاون». وأكمل: «نحن نمتلك أفضل فريق في مصر خلال الموسم الحالي وننافس من أجل الفوز بثلاث بطولات وحققنا بطولتين ونستطيع أن نحقق موسما تاريخيا للنادي». ويبدأ خالد جلال مهمته مع الزمالك بمواجهة حرس الحدود غدا الاثنين بالدوري الممتاز.

