مصابيح

تؤمن الفنانة هيا عبدالسلام لتحقيق مسلسل «أجندة» نصاً يعتمد الجوانب النفسية الانسانية من توقيع الكاتبة مريم نصير وايضا فريق عمل بنسب فنية متعاونة بينها العديد من الاسماء المرموقة، ولكن كيف كانت حلول «اجندة» وكيف كان حصادها.

انها حكاية «اسيا» وضريبة زواجها المبكر وعلاقتها الزوجية الثانية وابنتها «ليال» وايضا حكاية «مالك» والظروف التي اودعته تلك المزاجية المتقلبة وكم اخر من الحكايات التي يعمق بعضها الخطوط الدرامية المحورية وبعضها الاخر يسير الى الهامش.

للوهلة الاولى نحن امام خمسة خطوط يعتقد صناعها انها رئيسة، ولكن لياقة الكاتبة مريم نصير لا تجد الحلول العميقة لترسيخ عدد من الخطوط التي تنزلق الى خطين اساسيين لاحقا، وهذا ما نلمسه منذ الحلقات الاولى في وقت تتراجع به بقية الخطوط حتى تبلغ الهامش رغم حضورها على الشاشة عبر حوارات لا تحقق معادلة التأثير.

تعلم بان هنالك خطوطاً تذهب لحكايات «هاجر» ليلى عبدالله وزوجها الذي يعنفها «محمد العلوي» وايضا بقية الخطوط ولكن جملة تلك الخطوط تضمحل امام سطوة حضور شخصية «اسيا» هيا عبدالسلام ومالك «فؤاد علي».

هكذا هي المحاولة، وتذهب الى تلك الحلول الاضافية التي تتمثل اولا بتلك المقدمة، التي نرى بها «المقدمة» الاهم بين جميع ما قدم خلال الموسم الرمضاني، مقدمة صنعت خصيصا ونفذت بمعايير ومشهديات ««المقدمة» الخاصة بالعمل، وليس مجرد مشاهد «مجتزأة» من العمل لتصبح مقدمة.

تلك المقدمة الخاصة تجعل المشاهد، ومنذ الوهلة الاولى، يعي جيدا، انه امام تجربة مختلفة فهل كان النص مهيئاً لتحمل تداعيات تلك التجربة وتلك اللياقة العالية التي تتحرك بها الفنانة هيا عبدالسلام «امام الكاميرا او خلفها» وقد اجتهدت في تقديم حلول غير تقليدية.

انطلقت بالمقدمة.. ثم «الحلم» والسباحة وسط اسماك القرش وغيرها من المشهديات الذكية والاحترافية العالية في قراءة مضامين هذا النص الذي ينشغل بعدد من الخطوط عن اخرى، ويلتفت الى التحليل النفسي عن الحوارات التي تبدو اكثر من هامشية ولا تحقق معادلة الاضافة، رغم اللغة العالية التي تمتلكها الكاتبة مريم نصير، التي نحسها مسرحيا بشكل اعلى، ولكنها وامام زحمة الشخصيات تبدو الحوارات مسطحة، كذلك الحوار في جزيرة فيلكا او غيره من المواقف.

عند الفنانة هيا عبدالسلام كوادر ذات لياقة عالية، ونخص الفنان فؤاد علي المتمكن من حرفته، وايضا شخصيته والتعايش مع المتغيرات النفسية التي تعصف بها، وهكذا الامر مع الفنان القدير سليمان الياسين وايضا ريم ارحمة، ولكن تبدو الامور متعجلة بعض الشيد، عند الفنان محمد الدوسري بالذات في المشهديات التي تتطلب اداء غير تقليدي وعميقاً، حيث تبدو الامور عنده غير ناضجة، وهكذا الامر مع الفنانة ليلى عبدالله المدعوة الى المزيد من التركيز.. والتحليل.. والعمق.

عند الفنانة هيا عبدالسلام مجموعة من الحلول كممثلة ترسخها كواحدة من ابرز نجمات جيلها، وهكذا الامر على مستوى الحلول الاخراجية، وان كان عليها ان تحيط نفسها بفريق اضافي متميز من الممثلين والفنيين يعملون على النهوض بالتجربة بدل ان تتحمل وحدها ثقل التجربة ومعاناتها بالاضافة الى ثقل الشخصية وعذاباتها. وهنا نهمس في اذن الفنانة النجمة هيا عبدالسلام.. تأملي الحلول.. ومن قبلها النص.. والحصاد.

