مصابيح

ونحن في الايام الاخيرة من شهر رمضان المبارك ما احوجنا إلى ان نقول «شكرا» لوزارة الاعلام، فلولا دعم هذه الوزارة، لما كان للدراما الكويتية التلفزيونية هذا الحضور وتلك التجليات.

لولا وزارة الاعلام وقياداتها لما كان هذا الحضور العالي لمجموعة الاعمال الدرامية التلفزيونية التي لم تكتف بتغطية جميع القنوات المحلية، للانطلاق الى فضاءات خليجية ارحب، وابعد.. بل ان اعمالنا الدرامية راحت تغطي جميع الفضائيات الخليجية الرسمية والخاصة على حد سواء.

هنالك ملاحظات ، نعم، حول مستوى هذا العمل او ذاك، ولكن هذه الملاحظات مهما بلغت لن تقلل من قيمة ما تحقق من انجاز يرسخ قيمة ومكانة «القوى الناعمة» للكويت والمتمثلة بهذا الحضور الفني الرفيع.

لذا، ما احوجنا ان نكرر الشكر على مبادرات «المنتج المنفذ» وايضا اجتهاد «الشراء المميز» وغيرها من القطاعات التي اسهمت في تلك القفزة الكبرى لصناعة الانتاج الدرامي التلفزيوني.

ما احوجنا إلى ان نقول شكرا لدعم عدد بارز من المنتجين الشباب الذين يشكلون رهاناً مستقبلياً، عبر نتاجاتهم التي تمتاز بتقديم مواصفات انتاجية مختلفة «شكلا ومضمونا» والتي تأكد حضورها وحصادها.. وايضا نظرتها المستقبلية الطموحة.

ان الدورة الرمضانية رسخت واكدت مكانة وزارة الاعلام ودورها كلاعب وكفاعل اساسي في رفد مسيرة صناعة الانتاج التلفزيوني.. وهو امر يستحق كثيراً من الثناء والتقدير.

وعلى المحبة نلتقي

