مصابيح

أكد الفنان محمد العلوي، بان رمضان 2019 كان بمثابة عام الحضور والتواصل مع جمهوره الحبيب، عبر جملة من القطاعات الفنية والاعلامية، وفي الوقت نفسه اشار العلوي في تصريح خاص لـ «النهار» الى ان عيديته للجمهور ستكون من خلال مسرحية «أصدقاء الغيوم».

ستكون عيديتي للجمهور الحبيب مسرحية «اصدقاء الغيوم» بمشاركة عدد بارز من النجوم تتقدمهم النجمة هيا عبدالسلام والفنان فؤاد علي وليلى عبدالله، اضافة الى الكثير من النجوم، وستقدم المسرحية على صالة نادي القادسية الرياضي بحولي، والمسرحية تأليف مريم نصير واخراج الفنانة هيا عبدالسلام.

وقال العلوي: شاركت في عدة اعمال خلال الدورة الرمضانية ومنها «اجندة» مع المخرجة هيا عبدالسلام و«حضن الشوك» واخيرا «افراج مشروط» مع المخرج عيسى ذياب والمنتج عبدالله بوشهري، وسعيد بردود الافعال التي حصدتها تلك الاعمال.

لما أوضح العلوي: انا ابن الاذاعة واعتبر الاذاعة هي بيتي الاول، وخلال الدورة الرمضانية كانت لي مجموعة من المشاركات ومنها «السدرة» و«الوالي»، و«بنات الشاوي» و«عساكم من عواده» وغيرها من الاعمال، وهنا اثمن الدعم الكبير الذي يقدمه الشيخ فهد المبارك وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الاذاعة وايضا قيادات الاذاعة على دعمهم المتميز للاذاعة وبرامجها.

اعتبر العلوي رمضان 2019، رمضان الحضور واعادة العلاقة مع الجمهور، سواء في الاذاعة او التلفزيون او في المسرح بالعيد.

كل ما اقوله.. عيدكم مبارك مبكراً.

