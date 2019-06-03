مصابيح

قال الفنان والإعلامي مشعل الشايع إنه يشعر بعض الرهبة مع عودته إلى المسرح من خلال عرض «خطوات الشيطان» وأضاف: هناك أكثر من سبب للرهبة.. ليس فقط لأن الدور مركب ويمثل إضافة كبيرة في مشواري بل لأنه معظم مشاهدي سأقف فيها أمام عبد العزيز المسلم وهو طبعا ملك مسرح الرعب وستكون بيني وبينه حوارات كثيرة ومساحات شد وجذب.. وهذا تحدٍ كبير لي كفنان.

عن سر قبوله للدور أجاب: «مسرح السلام» بيتي ولا أتردد في قبول أي عرض منه.. وقدمت معه العديد من الأعمال المهمة.. ومنذ أكثر من عشر سنوات أشارك في معظم المسرحيات التي تقدمها «مجموعة السلام» وسعيد جدًا بثقة الفنان القدير عبد العزيز المسلم فيّ والذي تعلمت منه الكثير خلال هذه السنوات. وسعيد جدًا بالتعاون مجددًا في مسرحية «خطوات الشيطان».. وأقول لجمهوري الحبيب انتظروني في دور مختلف على مسرح نادي العربي في موسم عيد الفطر.

عما يميز دوره قال: الدور مختلف جدًا بالنسبة لي.. ففي الأعمال السابقة كنت أقدم حالة كوميدية لكن في هذه المرة دوري يمزج ما بين الكوميديا والتراجيديا والرعب.

لكنه رفض الكشف عن تفاصيل دوره وأضاف: لا أود حرق الدور على الجمهور.. لكن العمل ككل به العديد من المفاجآت.. ومثل عروض «السلام» عموما يتميز بالجمع ما بين الكوميديا والترفيه والتشويق وتوجيه الرسائل والإسقاطات التي تلامس هموم المجتمع الكويتي والعربي.

وأضاف: القصة في الأساس لمحمد الكندري والحبكة تتناول الصراع الأزلي بين الشيطان والإنسان لكن برؤية درامية وبصرية مختلفة جدًا وأجواء غير مسبوقة من الإبهار.. وأتمنى أن تسعد الجمهور وتحوز رضاه.

ردًا على سؤال حول أجواء البروفات قال الشايع: الأجواء أكثر من رائعة.. في إطار الأخوة والمحبة بين جميع الزملاء.. وبدأنا البروفات قبل رمضان بأكثر من شهر.. وسعيد بكوكبة النجوم التي تشارك معنا في العمل.. ولا أنكر أنني استفدت الكثير من وقوفي أمام عبد العزيز المسلم بطل ومؤلف العمل.. كما استفدت الكثير من ملاحظات المخرج الشاب المبدع عبد الله المسلم الذي لم يقصر معنا.

وعما إذا كان الجمهور مازال متعطشًا لهذه النوعية من العروض قال: عبد العزيز المسلم يقدم بنجاح ساحق مسرح الرعب منذ سنوات بعيدة وتألق فيه مع عدد كبير من النجوم.. ودائمًا الجمهور ينتظر منه كل جديد من عناصر الرعب والتشويق والإبهار والخدع.. ومع احترامي للجميع ممن يحاولون تقليده.. مدرسة الرعب التي أسسها المسلم غير قابلة للتقليد والجمهور في الكويت والخليج يعرف ذلك.

وعما يعنيه الوقوف على خشبة المسرح بالنسبة له قال: المسرح عمومًا مرعب لأي فنان.. لأنه يقدم نفسه أمام الجمهور مباشرة ولا مجال للخطأ.. بعكس التلفزيون يمكن التحكم وحذف وتعديل أي مشهد.

