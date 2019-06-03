مصابيح

عندما سألوا «همفرى بوجاري» نجم السينما الأميركية في أواسط القرن الماضي.. وكان من النجوم العالميين أصحاب الشهرة الواسعة.. ما هي النجومية والعالمية؟.. قال: «أن تصنع وتقدم أفلامك في أميركا وتسير في شوارع «كراتشي» في أقصي الشرق فيعرفك الناس».. وعندما تم توجيه نفس السؤال- تقريبا- إلى القديرة «ميريل ستريب» وهي من أهم نجمات السينما في العالم وصاحبة اكبر عدد من جوائز الأوسكار.. قالت: «هي مزيد من الأدوار والأعمال الجيدة التي تليق بك وبالفن الذي تمارسه.. وهي خليط من الجدية والتواضع.. ومن هنا تصل نتيجة عملك وجهدك للناس فيحبونك ويحترمونك.

وإذا كان الرأي الأول يشير إلى النجومية كشكل خارجي فان الرأي الثاني- بالتأكيد- هو المعبر والأقرب بجوهر النجومية وحقيقتها.. النجومية التي لا يخفى بريقها مع توالي السنوات ومرور الزمن.. وقد اختارت الفنانة والنجمة دلال عبدالعزيز الرأي والاتجاه الثاني جوهر النجومية فمن خلال اجتهادها ودقة وتنوع اختياراتها وتعاملها مع فنها بجدية وتواضع دون جلبة ودون دعاية إعلامية نرجسية وصلت إلى قلوب وعقول الناس فأحبوها واحترموها ومنحوها نجومية هادئة رزينة لكنها مستمرة ولا يخفى بريقها ولا يتوقف سحرها لم يعتمد دلال منذ بدايتها الأولى على جمالها وحضورها وجاذبيتها وحدها بل كان الاعتماد الأكبر على موهبتها الفياضة واجتهادها ثم بعد ذلك جاءت خبرتها ومراحل نضجها فكانت من القلائل الذين حققوا تواجدا مؤثرا وتاريخا مهما سيحسب لها في المجالات الفنية الثلاثة وتميزت بميولها ورغبتها القوية في العلم والتعلم فحصلت على العديد من الدراسات والمؤهلات الجامعية لتؤكد تقديرها الخاص للعلم والمعرفة والثقافة وتنطفئ سريعاً بل في أصحاب النجومية الحقيقة الدائمة البريق.

لم تدرس دلال عبدالعزيز التمثيل دراسة أكاديمية فهي خريجة كلية الزراعة وشهدت الدراما التلفزيونية بدايتها الأولى نهاية السبعينيات ثم سرعان ما تحولت إلى المسرح لقناعتها القوية والراسخة أن المسرح سيكون هو المدرسة الفنية والمجال الأكثر ملائمة لصقل موهبتها الفياضة وكانت البداية من خلال الفنان ونجم الكوميديا جورج سيدهم التي كانت تشارك معه في إحدى المسلسلات التلفزيونية وانجذب إلى موهبتها وحضورها ورأى فيها ممثلة مسرح تملك القدرات والإمكانات التي تؤهلها للنجاح فقام بترشيحها للمخرج حسن عبدالسلام والفنان ونجم الكوميديا سمير غانم وكانوا يبحثون عن بطلة لمسرحية «أهلا يا دكتور» مطلع الثمانينيات وكان جورج احد أبطال المسرحية.

رحبت دلال بشدة بهذا الترشيح لأنها في فترة مبكرة من حياتها كان بداخلها إعجاب هائل يصل إلى حد الانبهار بـ«الثلاثة» وجدتها فرصة لبدايتها المسرحية من خلال مسرح الثلاثي بكل نجاحاته وجماهيريته وعلى الفور جاءت الموافقة من جانب المخرج حسن عبدالسلام والفنان سمير غانم وشاركت دلال في بطولة «أهلا يا دكتور» لتكون بداية انطلاقتها مسرحيا وأيضا كانت المسرحية بداية لشرارة الحب التي انطلقت بين سمير ودلال ليتوجا بعد قصة حب شهيرة وليصبحا من أهم الزيجات الفنية الناجحة والمستقرة داخل الوسط الفني المصري والذي كان من نتائجها ابنتيهما «دنيا وايمي» اللتين أصبحتا من أهم النجمات الشابات على ساحة الفن المصري حاليا.

انطلقت هذه النجمة الجميلة مسرحياً بعد هذه البداية القوية الناجحة لتقديم العديد من المسرحيات التي حققت نجاحاً فنيا وجماهيريا واسعا مثل «هالة حبيبتي مع فؤاد المهندس وكرنب زبادي مع سعيد صالح وحظ نواعم وحب في التخشيبة مع جورج سيدهم وفي هذه المسرحية قدمت دلال الاستعراض لأول مرة وحققت من خلال رشاقتها وحضورها وخفة ظلها نجاحا مدويا إلى جانب موهبتها في تقديم الكوميديا ببراعة ومقدرة لتثبت أنها ممثلة لمسرح قادرة على الاستعراض والكوميديا بنفس المقدرة كما شاركت مع زوجها سمير غانم في مسرحية «اخويا هايص وانا لايص» وعندما أرادت أن تثبت مقدرتها على أداء التراجيديا كانت واحدة من أهم أعمالها المسرحية من خلال عرض الزواج على الطريقة الايطالية التي قدمته على خشبة المسرح القومي بالقاهرة مع الفنان والنجم يحيى الفخراني والمسرحية عن نص ايطالي وتأليف ادوارد فيليبو وكانت دلال شديدة الاعتزاز بهذه التجربة وقالت عنها وقوفي على خشبة المسرح في هذا العرض له طعم مختلف لأنه شهد عودتي للمسرح بعد غياب لفترة انشغلت خلالها لي بأعمالي السينمائية والتلفزيونية وأيضا للمسؤولية الكبيرة التي شعرت بها وأنا وقف لأول مرة على خشبة المسرح القومي الذي شهد الأعمال العظيمة لفنانين المسرح المصري الكبار عبر تاريخه العريض والطويل وكذلك مشاركتي للفنان الكبير يحيى الفخراني بكل قدراته وأستاذيته ومكانته وجماهيريته.

وتعتز هذه النجمة الجميلة بشكل خاص بالأعمال التي جمعتها مع يحيى الفخراني سينمائيا مثل مبروك وبلبل وتليفزيونيا مثل لا وللعدالة وجوه كثيرة «وابن الارندلي» وقبل هذا كله «ليالي الحلمية» ورغم هذه الأعمال وغيرها والتي تعد أعمالا ليست بالكثير ألا أنها خلقت بينهما دويتو فني ناجح وتقول دلال عن الفخراني هو فنان صادق يعيش شخصياته وأدواره بجديه وصدق وهذا ما افعله أنا أيضا لذلك فانا أمامه اشعر أنني لا امثل وقد وصلت لدرجة تقمص هائلة لشخصية لطيفة في مسلسل «ابن الارندلي» ولم استطع أن اخرج منها بسهولة لدرجة أنني أخذت الشخصية معي في المنزل ولاحظت «ايمي ودنيا» حالة التقمص هذه وقالتا «ماما بتتكلم وتتصرف مثل لطيفة ومش قادرة تنساها» وكان من الشخصيات الصعبة التي قدمتها

وتميزت دلال عبدالعزيز بجرأتها ودقة اختياراتها لشخصياتها في أعمالها الفنية فنجدها تدخل مبكرا- قبل زميلات جيلها من الفنانات- إلى شخصية الأم ولم تضع في ذهنها السن أو أي اعتبارات أخرى وأصبحت أما لشباب- ربما قبل- أن تدخل هي في حياتها الإنسانية إلى هذه المرحلة وبعدها فنجدها أم لأحمد حلمي في فيلمها الشهير والناجح أسف على الإزعاج وأن يوسف الشريف في العالمي وكذلك لأحمد مكي في «لا تراجع ولا استسلام» وتؤكد دلال أنها لم تشعر يوما بالخوف من تجسيدها لشخصية الأم لأنها تعتمد على وعي وذكاء المشاهد وأيضا لا اعتمد على جمالي أو المظهر الخارجي وقدمت دور الأم في سن مبكرة فانا أحب تقديم الشخصيات التي يزيد عمرها سنوات كثيرة لأنني أدرك أنني عندما أكون في ذلك العمر في الحقيقة فلن استطيع تقديمها فعندما قدمت شخصية نرجس في فيلم عصافير النيل لم أقدمها وهي عجوز مباشرة ولكني جسدتها في عدة مراحل حتى وصلت إلى الشيخوخه وهذا الدور غير فلسفتي في الحياة وخاصة فلسفة الزمن فإبراهيم أصلان كاتب الرواية التي أخذنا عنها الفيلم ناقش منظور الزمن بطريقة بديعة عندما جعل روايته تدور بين زمنين مختلفين زمن الأم التي تمثل الماضي وزمن الحاضر

ولم يكن دور الأم هو المقياس الوحيد على جرأة هذه النجمة الجميلة في اختيار أدوارها وحرصها على تنوعها فوجدنا تقدم الاستعراض في المسرح في مسرحية حب في التخشيبة وأيضا في الفوازير عندما قدمتها في إحدى الأعوام خلال موسم رمضان سألتها مع كل هذا النجاح مسرحيا وتلفزيونيا في تقديم الاستعراض لماذا لا تقدمية في السينما قالت: «الفيلم الاستعراضي يكلف الكثير من الأموال والجهد والوقت ويحتاج إلى ميزانيات ضخمة لذلك يخشى منتجو السينما في مغامرته لان السينما ليست فناً فقط بل هي أيضا تجارة وصناعة ولابد للمنتج من أن يكسب حتى يمكنه الاستمرار في عملية الإنتاج.

كما قدمت ادوار الشر أيضا بجرأة ولم تشغلها المقولات القديمة أن ادوار الشر تجعل الجمهور ينفر من الفنان والنجم الذي يجسدها فشاهدناها امرأة متسلطة قوية في مسلسل للعدالة وجوه كثيرة وشاهدناها أيضا في نفس الشخصية ولكن بشكل أكثر شراسة وبأسلوب ونمط مختلف في الناس في «كفر عسكر» وبلغت قمة التنوع والجرأة عندما قدمت شخصية فتاة الليل في فيلمها الشهير «مبروك وبلبل» مع الفخراني والمخرجة ساندرا نشأت وقد سألتها يوما عن هذا التنوع وهذه الجرأة في اختيارها لأدوارها هل هو معتمد تماما قالت: بالتأكيد لم يأت بالمصادفة فأنا شديدة الحرص على هذا التنوع والاختلاف في الشخصية والأنماط التي أقدمها فعندما قدمت شخصية «بنت البلد» -مثلا- في أكثر من عمل فني لا يعد هذا تكرارا لأن النمط نفسه يكون مختلفا وكذلك سائر الشخصيات فلو قدمت شخصية المدرسة أو الطبيبة لأكثر من مرة سأقدمها بشكل مختلف فانا لا أحب تكرار شخصياتي حتى لا أصاب أنا بالملل أولا ثم «الجمهور بعد ذلك.. وبطبعي بداخلي ميول للتجديد والتطور..وهذا التجديد دائما ما يجعل إمكانيات الفنان والإنسان أيضا في حالة جيدة».

وفي بداية الثمانينيات سادت موجة الأفلام القليلة المستوى الساحة السينمائية في مصر وأطلق عليها «أفلام المقاولات» لأنها أفلام تصنع على عجل وبكلفة مادية قليلة وبعيدة عن المستوى الفني المتميز بل وصلت إلى مستوى رديء للغاية في بعض أفلامها التي كان الغرض منها الربح المادي عندما دخل إلى ساحة السينما- وقتها- عدد من الدخلاء على السينما والفن ولم يكن لهم هدف سوى الشهرة والربح المادي لذلك سميت بأفلام المقاولات تهكماً على هذه الأفلام والغريب أن «دلال عبد العزيز» كان لها نصيب كبير من بطولات هذه الأفلام لدرجة أنها حملت -وقتها- لقب نجمة أفلام المقاولات وتعترف دلال بأنها ندمت بالفعل على هذه التجربة وقالت بالفعل كانت تجربة سيئة فلم أكن امتلك الخبرة والنضج الكافي الذي يجعلني احكم بشكل صحيح على الأعمال الفنية وكان هدفي الانتشار بسرعة لكني تنبهت لهذا الأمر وحدثت الصحوة فتوقفت عن السينما تماما لمدة خمس سنوات حتى تخلصت من هذه التجربة السيئة التي ندمت عليها بالفعل لدرجة أنني قلت عنها إنها «عارفني»!!

واستفادت دلال بالفعل من هذه التجربة السيئة لأنها انطلقت بعد ذلك لتقدم عددا كبيرا من الأفلام الجيدة والرائعة المستوى والتي تحسب بكل تأكيد في تاريخها السينمائي فقدمت «الزمن والكلام» مع نور الشريف ومعه أيضا «بئر الخيانة» وكذلك الفيلم الرائع «النوم في العسل» مع عادل إمام والمخرج شريف عرفة والغريب أنها كانت ستعتزر عن هذا الفيلم ولن تحتله عندما قرأت السيناريو لأنها وجدت الدور صغيراً جدا صحيح إن التمثيل مع عادل إمام والمشاركة معه في أي عمل فني كان أمنية بالنسبة لها لكن في دور صغير مثل هذا فالأمر صعب خصوصا وأنها نجمة وبطلة سينمائية وكانت المفاجأة أن اتصل بها عادل إمام وقال لها لن ينجح هذا الدور وهذه الشخصية إلا بدلال عبدالعزيز لأنني أرى فيكي النموذج للفتاة والمرأة المصرية وبالطبع كانت كلمات إمام التي حملت الإشادة والثقة والاحترام لم تستطع أن تواصل الرفض وشاركت بالفعل وكان «النوم في العسل» من أهم أفلامها بل ان هذا الفيلم غير فكرتها عن عادل إمام فكانت تظنه إنسانا مغرورا ومتعاليا بسبب نجوميته وجماهيريته الكاسحة لكنها اكتشفت العكس تماما وتقول كنت أقول لنفسي حتى لو كان مغرورا فهو معذور مع هذه النجومية الشعبية لكني وجدته على العكس تماما مما ظننته فهو إنسان جدا ومتعاون إلى أقصى درجة وقلبه على العمل الفني وعلى جميع زملائه الذين يشاركونه هذا العمل ويشجع الجميع دائما على الإجادة انه فعلا فنان وإنسان حقيقي

واصلت دلال تقديم سلسلة أفلامها الجادة والرائعة ومنها «مبروك وبلبل»- «أسرار البنات»- «آسف على الإزعاج»- «بيت القاضي»- «العالمي»- «لصوص خمس نجوم»- «عصافير النيل».. وغيرها من الأفلام الجيدة التي حققت لها السجل السينمائي المشرف وأنستها تماما تجربتها السيئة كما استطاعت هذه النجمة الجميلة أن توجد لنفسها نفس السجل المشرف والتاريخ الحافل في الدراما التلفزيونية من خلال ما يزيد على 40 عملاً دراميا تميزت- في غالبيتها بالمستوى الفني الجيد والرائع وهو ما جعل هذه الأعمال تحظى بالنجاح الجماهيري الواسع ومعه أصبحت دلال من أهم نجمات الدراما التلفزيونية.

وكان من بين الأحلام الفنية التي لم تتحقق لدلال عبدالعزيز تقديم فيلم أو مسلسل درامي عن حياة النجمة الراحلة «شادية» تجسد من خلاله شخصيتها وتعتبر هذا العمل هدية متواضعة لذكرى هذه النجمة الأسطورية التي فضلت الاعتزال والابتعاد عن الحياة الفنية وتقول دلال عن هذه الأمنية التي لم تتحقق: «فكان هدفي تقديم فيلم كنوع من التكريم لها بعد أن اشتريت كتاب للشاعر محمد حمزة يحكي قصة حياتها.. ولم أكن أريد تقديم سيرتها الذاتية بتفاصيلها ولكن كنت أريد أن اعبر عن إحساس نجمة كبيرة تقرر الاعتزال وهي في أوج مجدها وشهرتها.. وفوجئت باتصال من مدير أعمال الفنانة الكبيرة يبلغني أنها تطلب مني تأجيل فكرة ومشروع هذا الفيلم لبعض الوقت واحترمت رغبتها ثم عاد الحديث يتردد مرة أخرى إعلاميا بعد عدة سنوات وأشاعوا أنني سأقدم مسلسلا عن قصة حياتها وتلعب فيه ابنتي «دنيا» مرحلة شبابها وأجسد أنا المرحلة العمرية ولم يكن هذا صحيحاً على الإطلاق لأنني احترمت تماما رغبة هذه الفنانة الكبيرة في المرة الأولى احتراما وتقديرا وعشقا لها وأيضا لقناعتي أن حياة الفنان الخاصة هي ملكه وحدة ولا يجوز لأي شخص أن يقتحمها أو يعتبرها ملكية عامة وما يخص الجمهور من الفنان هو عمله فقط وكان هذا أيضا رأي دنيا التي قالوا وأشاعوا أنها ستجسد فترة شباب هذه النجمة العظيمة.

ورغم كل هذا النجاح وهذه النجومية الراسخة التي حققتها دلال عبدالعزيز في مشوارها الفني لم تنس وسط هذا النجاح ولم تشغلها النجومية وتوابعها عن عشقها للعلم والثقافة والمعرفة فكانت تحرص دائما على السير في هذا الطريق بجد واجتهاد واسع فرغم أنها من الأصل حاصلة على بكالوريوس الزراعة إلا أنها استطاعت أن تحقق حلم قديم ودرست الأدب الانكليزي وحصلت على الليسانس من كلية الآداب بجامعة القاهرة ولهذا الحلم قصة حيث كانت دلال تحب هذه الدراسة منذ سن مبكرة ولما كان والدها يريد أن تكون طبيبة رضخت لرغبة أبيها ودخلت القسم العلمي أثناء دراستها الثانوية وحال مجموعها دون دراسة الطب فدرست الزراعة ثم أخيرا حققت أمنيتها ولم تكتف دلال بالأدب الانكليزي وحده بل درست الإعلام بجامعة القاهرة وحصلت على درجة البكالوريوس كما حصلت أيضا من نفس الجامعة على دبلومة في الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتواصل هذه النجمة الجميلة رحلة إبداعها وتألقها كما تواصل مسيرة حياتها الإنسانية المستقرة مع زوجها الفنان والنجم الكبير سمير غانم والتي تعد زيجتهما من أهم زيجات الوسط الفني وواجهت دلال خلالها اشاعات الحاسدين والحاقدين لاستقرارها الأسري بكل قوة وصلابة عندما رددوا أكثر من مرة عن انفصال هذه الزيجة والأسرة الفنية الرائعة والتي اكتملت بالنجمتين الشابتين دنيا وايمي وتبارك دلال وتشجع خطواتهما الفنية وتسعد بكل نجاح يحققانه وتعتبره نجاحا لها يضاف إلى سلسلة نجاحاتها.

