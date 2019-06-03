مصابيح

بناء على الاستبيان الذي أطلقته النهار على مواقعها الإلكترونية وحساباتها المتعددة مثل تويتر وفيسبوك وغيرها. وبناء على المشاركات المتميزة، التي تجاوزت 220 ألف متابع من أنحاء العالم العربي، استطاع مسلسل الديرفة أن يحتل المرتبة الأولى كأفضل عمل متقدماً على مسلسلات دفعة القاهرة وموضي قطعة من ذهب. كما استطاع الفنان القدير داود حسين أن يتقدم وبفارق كبير عن بقية منافسيه في إطار أفضل ممثل متقدماً على جاسم النبهان وخالد أمين.

كما تقدم المخرج مناف عبدال كأفضل مخرج هذا العام، متجاوزاً عدداً من الأسماء البارزة ومنها محمد دحام الشمري وعيسى ذياب.

وكشف الاستبيان الذي تواصل على مدى الأيام العشرة الأخيرة من الشهر الفضيل عن فوز النجمة بثينة الرئيسي بجائزة أفضل ممثلة عن مجموعة من النجمات.

وفيما يلي التحليل الشامل للجوائز والبيانات والنسب حسب موقع النهار الإلكتروني ومشاركة 220 مشاركاً، من بينها مجموعة من المشاركات لقراء الموقع من عدة دول عربية وأجنبية.

جائزة أفضل عمل درامي

1- مسلسل الديرفة تأليف علياء الكاظمي وإخراج مناف عبدال وإنتاج عبدالله بوشهري وبطولة محمد المنصور وأسمهان توفيق وهيفاء عادل وبثينة الرئيسي وعبدالرحمن العقل وحسين المهدي.. وقد حصل العمل على 39 في المئة.

2- مسلسل دفعة القاهرة تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي وإنتاج باسم عبدالأمير وجوي للإنتاج وإم. بي. سي وبطولة بشار عبدالله وفاطمة الصفي ونور الشيخ ومرام ونور الغندور ولولوة الملا وخالد الشاعر وحمد أشكناني.. وقد حصل العمل على 36 في المئة.

3- مسلسل موضي قطعة من ذهب تأليف د. حمد الرومي وإخراج منير الزعبي وبطولة داود حسين ونور وأسمهان توفيق ولمياء طارق وفهد العبدالمحسن وإنتاج سبكتروم ميديا، وحصل على نسبة 25 في المئة.

أفضل مؤلف:

1- منى الشمري عن مسلسل لا موسيقى في الأحمدي وحصلت على نسبة 37 في المئة.

2- هبة مشاري حمادة عن مسلسل دفعة القاهرة وحصلت على نسبة 32 في المئة.

3- عبدالمحسن الروضان عن مسلسل إفراج مشروط وحصل على نسبة 31 في المئة.

أفضل مخرج:

1- مناف عبدال عن مسلسل الديرفة وحصل على نسبة 41 في المئة.

2- محمد دحام الشمري عن مسلسل لا موسيقى في الأحمدي وحصل على نسبة 35 في المئة.

3- عيسى ذياب عن مسلسل إفراج مشروط وحصل على نسبة 24 في المئة.

أفضل ممثل دور أول:

1- داود حسين عن مسلسل موضي قطعة من ذهب وحقق نسبة 43 في المئة.

2- خالد أمين عن مسلسل إفراج مشروط وحصل على نسبة 32 في المئة.

3- جاسم النبهان عن مسلسل لا موسيقى في الأحمدي وحصل على 25 في المئة.

أفضل ممثلة دور أول:

1- بثينة الرئيسي عن مسلسل الديرفة وحصلت على 35 في المئة.

2- إلهام الفضالة عن مسلسل وما أدراك ما أمي وحصلت على 34 في المئة.

3- هبة الدري عن مسلسل إفراج مشروط وحصلت على نسبة 31 في المئة.

أفضل ممثل دور ثان:

1- فيصل العميري عن مسلسل إفراج مشروط وحقق نسبة 35 في المئة.

2- علي الحسيني عن مسلسل ماذا لو؟ وحقق نسبة 33 في المئة.

3- عبدالرحمن العقل عن مسلسل الديرفة وحصد 32 في المئة.

أفضل ممثلة دور ثان:

1- فاطمة الطباخ عن مسلسل لا موسيقى في الأحمدي وحققت 39 في المئة.

2- إيمان الحسيني عن مسلسل لا موسيقى في الأحمدي وحققت 35 في المئة.

3- لولوة الملا عن مسلسل دفعة القاهرة وحققت 26 في المئة.

كما أشار الاستبيان إلى ترشيحات لعدد من الأعمال للتنافس أيضاً ومنها مسلسلات وما أدراك ما أمي وأجندة وعذراء وغيرها من الأعمال، كما أفرز الاستبيان تراجع عدد من الأسماء لكبار النجوم عن الجوائز الأساسية الخاصة بالتمثيل الرجالي والنسائي، وأيضاً في إطار الإخراج أيضاً.

والنهار تهنئ جميع الفائزين والمرشحين والمتنافسين وأيضاً نثمن مبادرات قرائها الكرام على المشاركة في هذا الاستبيان الخاص بالأعمال الدرامية التلفزيونية الرمضانية والتي تمثل إحدى علامات التميز في مسيرتنا الفنية في دولة الكويت. وكل عام وأنتم بخير.

