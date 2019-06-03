مصابيح

عبر المنتج المخرج عبدالله بوشهري عن سعادته الغامرة بفوز عمليه «الديرفة» و«إفراج مشروط» باستبيان صحيفة «النهار» وقال في تصريح لـ «النهار»:

أولاً أثمن مبادرة جريدة «النهار» على اقامة مثل هذا الاستبيان، الذي يجسد جدية الدعم الذي تقدمه «النهار» للحركة الفنية والانتاج الفني، وايضا من خلال دعمها المتميز عبر صفحاتها الفنية، وهي فرصة للتعبير عن الدور الكبير الذي تلعبه الصحافة والإعلام الكويتي بجميع قطاعاته المقروءة والمرئية والمسموعة من أجل دعم الانتاج الفني، والدراما التلفزيونية على وجه الخصوص.

وتابع المنتج عبد الله بوشهري:

كما يسعدني أن أعبر عن سعادتي الغامرة بأن تحقق أعمالي لهذا العام عدداً متميزاً من أفضل النتائج، بالذات مسلسل «الديرفة» (كأفضل عمل درامي) والكاتب عبدالمحسن الروضان ضمن الأفضل عن نصه «إفراج مشروط» وأيضا المخرج مناف عبد ال، كأفضل مخرج عن «الديرفة» وهذا هو الأمر بالنسبة للحوار المتميز عيسى ذياب ضمن المترشحين النهائيين عن مسلسل «إفراج مشروط» والفنان خالد أمين من أفضل نجوم التمثيل عن مسلسل «إفراج مشروط» والفنانة بثينة الرئيسي كأفضل ممثلة عن دورها في مسلسل «الديرفة» وأيضا الفنانة هبة الدري عن الأفضل في مجال التمثيل عن مسلسل «إفراج مشروط» والفنان فيصل العميري كأفضل ممثل عن دور ثان «إفراج مشروط» والفنان عبدالرحمن العقل ضمن المرشحين لهذه الجائزة وهو بلا أدنى شك حصاد وإنجاز ما كان له أن يتحقق لولا الدعم الكبير الذي حصلت عليه هذه الأعمال من لدن وزارة الإعلام، وهي فرصة مناسبة لتوجيه الشكر والعرفان لقيادات وزارة الإعلام وعلى رأسها وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي وأيضاً وكيل الوزارة المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحافة والرقابة والنشر محمد العواش وأيضاً أعضاء لجنة المنتج المنفذ والشراء المميز. كما أثمن جهود جميع الفنانين والفنيين الذين كانوا بمثابة الفريق الواحد في العملين اللذين شرفت بإنتاجهما واللذين يؤسسان لمرحلة متجددة من صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني الكويتي والخليجي ضمن مواصفات فنية وإنتاجية عالية المستوى.

وأخيراً أجدد الشكر لـ «النهار» وأهلها الكرام وقياداتها.

