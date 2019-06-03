مصابيح

أكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون التلفزيون سعود حمد الخالدي انه تم الانتهاء من اعداد وتنسيق دورة البرامج التلفزيونية لعيد الفطر السعيد، لتمثل استكمالا للنجاح الذي حققه تلفزيون دولة الكويت بدورته البرامجية لشهر رمضان المبارك 2019، بما تضمنه من حشد برامجي منوع وثقافي وبرامج للمسابقات، بما يؤكد أهمية الرسالة الإعلامية الكويتية للمشاهدين داخل وخارج الكويت والتي تؤكد على الهوية الوطنية برسالة حضارية وإنسانية وثقافية رفيعة المستوى.

وقال الخالدي في بيان صحافي، ان برنامج «ضحاوي العيد» سيتم بثه في العاشرة صباحا لمدة ستين دقيقة اعتبارا من اول أيام عيد الفطر السعيد، وهو من تقديم أسماء السيف وفاطمة بوحمد ومن اخراج محمد بولند، وسوف يستضيف في حلقاته العديد من الشخصيات الفنية المجتمعية التي شاركت في البرنامج «كاش مع نواف- مشاوير رمضانية - كل يوم كشته - بالإمكان - أنا أقدر - فوزنا الإذاعي - مدفع الإفطار - لمسة فوز».

كما أضاف ان برنامج المسابقات «لمسة فوز» سيتم بثه على الهواء مباشرة في الساعة الثانية مساء طوال أيام عيد الفطر السعيد لمدة ساعة، الى جانب برنامج «أقبل العيد» الذي سيتم بثه على الهواء مباشرة من سوق شرق الساعة الخامسة والربع مساء، وبرنامج بروفة العيد الذي سيعرض الساعة الثامنة والنصف مساء والذي يسلط الضوء على بعض الاعمال المسرحية التي سيتم عرضها خلال فترة العيد.

وأضاف الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون أن برنامج «سهرة يا حلو جمعتنا» سيتم عرضه الساعة التاسعة والنصف لمدة تسعين دقيقة طوال أيام العيد، حيث سيكون ضيوف السهرة نجوم الاعمال الدرامية التلفزيونية ومقدمي البرامج التلفزيونية خلال شهر رمضان المبارك، الى جانب سهرة «جلسات العيد» التي ستعرض في الساعة الحادية عشرة مساء ولمدة ساعة كاملة، وهى جلسات طربية مع كوكبة من الفنانين الشباب.

وأشار الخالدي الى ان من برامج المسابقات أيضا خلال دورة عيد الفطر السعيد برنامج «بطاقة تهنئة» والذي سينقل طاقم البرنامج الى المجمعات التجارية بمحافظات دولة الكويت لتسجيل حلقاته مع رواد تلك المجمعات.

من جانب آخر، أشار سعود الخالدي الى ان دورة عيد الفطر السعيد سوف تشمل عدداً من الأفلام الكويتية ـ عرض أول ـ وهى فيلم «بعيون» وفيلم «خميس وجمعة» الى جانب عدد من الأفلام الكويتية والمصرية وكذلك عدد من المسرحيات الكويتية.

وحول البرامج الثقافية في دورة عيد الفطر السعيد، قال وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون التلفزيون بانه سيتم عرض البرامج الثقافية طوال أيام العيد وهي «برنامج عيدنا غير» ومدته عشر دقائق، وبرنامج «العيد وياهم» ومدته ثلاثون دقيقة، ويسلط الضوء على العاملين بوزارات ومؤسسات الدولة اثناء فترة عطلة العيد، وبرنامج سوالف العيد ومدته ثلاثون دقيقة وبرنامج العيدية ومدته ثلاثون دقيقة. .

وقال الخالدي، ان تلفزيون دولة الكويت سيقدم لمشاهديه خلال رابع أيام العيد مفاجأة جميلة وهي برنامج «عودة السندباد» والتي تتناول كواليس أوبريت «مذكرات بحار» بعد أربعين عاما من تنفيذه، حيث يستضيف البرنامج جميع المشاركين الأساسيين في اوبريت «مذكرات بحار» ومنهم الفنان القدير شادي الخليج، ومخرج الاوبريت السيد محمد السنعوسي، حيث سيتم طرح بعض الذكريات الجميلة اثناء انتاج الاوبريت، والعديد من المحطات الخاصة بهذا العمل الكويتي الكبير. .

وفي ختام بيانه، أكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون التلفزيون سعود حمد الخالدي، على أهمية الرسالة التي يحملها تلفزيون دولة الكويت لمشاهديه والتي ترسخ القيم الإنسانية النبيلة والتقاليد المجتمعية الاصيلة، من خلال المزاوجة بين الاصالة والمعاصرة ومخاطبة جميع المستويات العمرية والثقافية، مقدما خالص الشكر لوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري والى وكيل وزارة الاعلام منيرة سليمان الهويدي، على الدعم والرعاية الفائقة التي قدماها لتلفزيون دولة الكويت لتنفيذ رؤيته البرامجية والثقافية في دورة شهر رمضان المبارك 2019 والتي نالت استحسان واعجاب جمهور المشاهدين.

