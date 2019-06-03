مال وأعمال

ضمن اطار حملته الرمضانية لهذا العام، شارك بنك الكويت الدولي «KIB» بمبادرته السنوية لتوزيع عبوات المياه والمرطبات الباردة على المصلين في البلاد وذلك بعد انتهائهم من اداء صلاة التراويح وقيام الليل وخروجهم من المساجد في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وبهذه المناسبة، قال مدير اول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن حرص «KIB» على تنظيم هذه المبادرة السنوية يتماشى مع حملته الرمضانية التي يقيمها هذا العام تحت شعار «أمل للحياة». معتبراً ان توزيع المياه والمرطبات الباردة على المصلين تقديراً لجهودهم وأعمالهم الفضيلة في العشر الأواخر من الشهر الكريم ينشر الكثير من الأمل في المجتمع حيث يعزز الخير ونشر العطاء في نفوس جميع افراده».

كما اكد ناجيا ان هذه المبادرة جاءت ضمن عدة مبادرات قام بها «KIB» خلال شهر رمضان المبارك لخدمة مختلف فئات المجتمع مما من شأنه تعزيز قيم التكافل بين افراده، والتأثير الايجابي على علاقتهم ببعضهم البعض. مشيداً في الوقت ذاته بجهود موظفي البنك الذين تولوا مهمة توزيع المرطبات والمياه الباردة على المصلين بعد خروجهم من المساجد بروح عالية ورغبة حقيقية بخدمة المجتمع وأفراده.

ومن الجدير بالذكر ان «KIB» يحرص طوال شهر رمضان المبارك على اطلاق المبادرات الانسانية الخيرية وذلك ضمن اطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية الذي يسعى دائماً لاسعاد مختلف شرائح المجتمع والتأثير الايجابي عليهم.

