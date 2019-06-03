مال وأعمال

نظم بيت التمويل الكويتي «بيتك» مسابقته السنوية في حفظ وتجويد القرآن الكريم تحت عنوان «نور بيتك بالقرآن»، للفئة العمرية حتى 25 عاما من الجنسين الذكور والاناث، وتبلغ قيمة جوائزها 4 الاف دينار، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك شهر القرآن، وضمن برنامج بيتك الرمضاني «تواصل بالخير في شهر الخير 5» المتعدد الفعاليات والانشطة الشاملة.

ويشارك في المسابقة 700 متسابق سجلوا اسماءهم عقب الاعلان عن المسابقة عبر صفحات ومواقع «بيتك» في وسائل التواصل الاجتماعى، واستمرت الفعاليات الخاصة بالمسابقة على مدى يومي الاثنين والثلاثاء في قاعة الجهراء بفندق جي دبليو ماريوت، وتتولى لجنة من علماء افاضل وقراء اكارم تقييم اداء المتسابقين وترتيب مراكزهم من خلال جودة الحفظ والتلاوة والالتزام بالاحكام والضوابط المتعلقة بهما، وتضم اللجنة المقيمة 18 من المقرئين والمقرئات من بينهم صاحب المركز الاول في مسابقة العالم الاسلامي للقرآن الكريم سلطان الصرام. ونظرا لما حققته المسابقة من مكانة متميزة على مدى الاعوام السابقة فان عدد المشاركين سنويا في تزايد كبير، ففي مسابقة هذا العام زاد عدد المتسابقين 10 اضعاف عن نظرائهم في الاعوام السابقة، وهو ما يؤشر الى الاهتمام المتنامي من العملاء بالمسابقة، والحرص الكبير على المشاركة فيها، والثقة في جودة التنظيم وحسن الترتيب، بجانب موعدها الجيد الذي يأتي في الغالب خلال العشر الاواخر من شهر رمضان المبارك.

وتحظى مسابقة بيتك السنوية في القرآن الكريم هذا العام بتغطية واسعة ومباشرة على قنوات وصفحات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك- تويتر - انستغرام - يوتيوب» ما يسهل على غير المشاركين متابعة المسابقة والتعرف على المتسابقين والاستفادة مما يقدم خلالها من تعليمات وارشادات للقراء وحفظة كتاب الله، وهو ما يمثل اضافة مهمة للراغبين في المشاركة في المرات المقبلة، وكذلك اولئك المقبلين على حفظ القران الكريم وتجويده وترتيله.

وتشمل المسابقة حصريا هذا العام عملاء برنامجى «بيتي» و«حسابي» المصرفيين ضمن الاهتمام المتواصل بشرائح العملاء.

