مال وأعمال

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يتقدم البنك الأهلي المتحد الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ومن الكويت حكومة وشعباً والمقيمين بها، بأطيب التهاني والتمنيات، داعين الله عز وجل ان يعيده على الأمة الاسلامية باليمن والبركات.

وبهذه المناسبة صرح البنك في بيان صحافي: «ان البنك سيغلق فروعه ايام الثلاثاء والأربعاء والخميس 04 الى 06 يونيو 2019 على ان يستأنف العمل يوم الأحد الموافق 09 يونيو 2019.

وفي سياق متصل، اشار البنك الى انه يمكن للعملاء التواصل مع البنك عبر القنوات الالكترونية سواء من خلال تطبيق البنك عبر الهاتف النقال او موقع البنك على شبكة الانترنت www.ahliunited.com.kw. وخدمة حياكم المتحد التي تعمل على مدار 24 ساعة على الرقم 1812000 لتلبية كافة الاحتياجات والخدمات والاجابة عن استفسارات العملاء.

كما يمكن للعملاء اجراء جميع عملياتهم المصرفية من خلال اجهزة السحب الآلي المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.

