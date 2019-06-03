مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني اليوم (الاثنين) استقباله طلبات الراغبين بالتسجيل في البرنامج السنوي للتدريب الصيفي للعام 2019 والمخصص لطلبة المدارس والكليات، وهو الموعد الأخير للتسجيل قبل انطلاق البرنامج يوم الأحد 16 يونيو 2019.

وما زال بامكان الراغبين بالتسجيل من الطالبات والطلاب الذين تتراوح اعمارهم بين 14 و21 عامًا، زيارة الموقع الالكتروني للبنك الوطني لليوم الأخير لتعبئة نموذج التسجيل، حيث سيتم تقسيمهم الى مجموعتين المجموعة الأولى للطلبة من 14 الى 17 عاماً والمجموعة الثانية للطلبة ما بين 18 و21 عاماً.

ويقسم البرنامج الى اربع دورات وتستمر الدورة الواحدة لمدة اسبوعين. وتتوزع هذه الدورات على حلقات تدريب نظرية وميدانية بواقع 5 ساعات يومياً. وتبدأ الدورة الأولى في 16يوليو، ويليها الدورة الثانية في 14 يوليو، بينما تتوزع الدورات اللاحقة على التواريخ التالية 28 يوليو والدورة الأخيرة في 25 اغسطس وذلك بحسب البرنامج المقرر لهذا العام.

ويتضمن البرنامج جملة من مواد التدريب والدراسة تشمل اساليب عمل الفريق وطرق التفكير الابداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء اضافة الى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة واتاحة المجال امامهم للاستفادة من المواد التدريبية والاكاديمية المتطورة والحديثة التي يوفرها البرنامج. ويتخلل هذه الدورات جولات ميدانية للمشاركين لاتاحة المجال امامهم للاطلاع عن كثب على عمل ادارات وفروع البنك.

ويأتي تنظيم برنامج التدريب الصيفي يأتي في اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك الوطني ويضاف الى مبادراته السنوية الهادفة الى توفير كل اشكال الدعم الى الشباب ولا سيما الطلبة. ويقوم البنك الوطني سنويا باطلاق برامج تدريبية تستهدف الطلبة والخريجين وتوفر اعلى مستويات التدريب ومنها برنامج التدريب الصيفي للطلبة الجامعيين و«أكاديمية الوطني» المخصصة لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة التي تم اختيارها للعمل في البنك، الى جانب مئات البرامج التي تعدها مجموعة الموارد البشرية وبرامج التطوير المهني في مختلف مجموعات البنك واداراته.

