مال وأعمال

اختتم بنك بوبيان مشاركته للعام الخامس على التوالي في برنامج تحدي الابتكار 2019 الذي نظمته مؤخراً مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع مركز التعليم التنفيذي في كلية آندرسون لادارة الاعمال بجامعة كاليفورنيا - لوس انجلوس UCLA.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد فخورون بمشاركتنا هذا العام ايضا في برنامج تحدي الابتكار الخامس الذي تنظمه سنويا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، حيث تم اختيار خمسة من افضل العناصر التي يضمها البنك انطلاقا من حرص ادارة البنك العليا على زيادة خبرات كوادر البنك البشرية والاهتمام الذي يوليه البنك لموارده البشرية والتزامه بقيم «الابتكار والاهتمام بالموظفين» ضمن اهم القيم والمعايير الاساسية للبنك.

وأضاف ان برنامج تحدي الابتكار بدأ في وقت مبكر مطلع العام الحالي وانتهى في 23 مايو الحالي، حيث قام الفريق الممثل للبنك بتقديم العرض التقديمي للمشروع الذي تناولته فكرتهم وكان على مستوى عال من الاحترافية حيث نال اعجاب واستحسان الحضور وهو ان دل يدل على مستوى المواهب المختارة في هذه الدورة، حيث سيتم تنفيذ المشروع في المستقبل القريب على مستوى خدمات البنك.

وأوضح الحماد ان فريق بنك بوبيان تميز خلال البرنامج بالعديد من الجوانب اهمها الالتزام بحضور جميع الوحدات الدراسية والتدريبية المحلية بالاضافة الى الوحدة التدريبية الدولية والتي كان مقرها لوس انجلوس وهو ما يؤكد على مدى الالتزام وتحمل المسؤولية لمواردنا البشرية بصفتهم ممثلين للبنك وصورته الايجابية سواء داخلياً او خارجياً.

يذكر ان البرنامج يركز على الابتكار والابداع وتعزيز المهارات لتحقيق النمو المستدام وبث روح التطوير بفريق العمل، الامر الذي يتناسب مع قيم البنك، حيث يعد البرنامج تجربة علمية تمتد لـمدة 4 اشهر ويعتمد اسلوب التدريس فيها على معالجة التحديات المختلفة التي يوجهها كل فريق والابتكار في حلها.

واكد الحماد ان بوبيان يمثل نموذجا ناجحا للابتكار والابداع سواء على مستوى القطاع المصرفي او الخاص حيث ارتبط اسمه في السنوات الاخيرة بالعديد من المنتجات والخدمات المصرفية التكنولوجية التى كان البنك اول من يطرحها.

من ناحية اخرى اشاد الحماد بالشراكة بين بنك بوبيان ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي والدور الذي تقوم به في هذا الصدد وبرفع مستوى مهارات المواهب الكويتية مؤكدا ان استمرار البرنامج لدورته الخامسة دليل على فاعليته في تحسين بيئة الأعمال بعيدا عن الأدوات التقليدية التي تحول دون الارتقاء بالأعمال في شركات القطاع الخاص.

وأضاف ان التزام المؤسسة بنشر ثقافة الاستثمار في العلوم بما يسهم في تعزيز التطور والنمو في التكنولوجيا والابتكار من خلال هذا البرنامج يؤكد متابعتها للتطورات الحاصلة في العالم خاصة التطبيقات العلمية والعملية متعددة الأوجه لشركات كبرى بدأت من افكار ابداعية صغيرة ونجحت حتى اصبحت بمصاف الشركات العالمية.

