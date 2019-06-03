مال وأعمال

قال تقرير شركة كامكو للاستثمار ان الأداء المجمع للبورصات الخليجية تراجع بنسبة 5.4 في المئة تقريباً في مايو 2019 وفقاً لقياس مؤشر ستاندرد آند بورز للعائد الاجمالي للأسهم الخليجية، فيما يعد ادنى مستوياتها المسجلة منذ يناير 2016. ويعزى هذا التراجع في المقام الأول الى القضايا الجيوسياسية على مستوى المنطقة الى جانب تراجع نشاط التداول خلال شهر رمضان المبارك باستثناء السعودية وقطر. فباستثناء الكويت، تراجعت جميع البورصات الخليجية، وسجلت السعودية انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 8.5 في المئة، الأمر الذي ادى الى خسارة نصف معدل النمو الذي حققته منذ بداية العام حتى تاريخه ليبلغ الآن 8.8 في المئة. من جهة اخرى، سجل المؤشر العام لبورصة الكويت نمواً بنسبة 1.8 في المئة، الأمر الذي دفع بمؤشر البورصة لتسجيل اعلى معدل نمو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأداء منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه الى ما نسبته 12.8 في المئة.

وتشير الاتجاهات القطاعية في مايو 2019 الى تراجع جميع المؤشرات القطاعية تقريباً خلال الشهر. حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك بأكثر من 6 في المئة في مايو 2019 بعد احتفاظه بأداء ايجابي على مدار عدة اشهر، في حين اظهر الأداء العام لقطاعات الأغذية والمشروبات والنقل تراجع بمعدل ثنائي الرقم خلال الشهر. كما مني قطاع الاتصالات بخسائر فاقت نسبتها اكثر من 7 في المئة، في حين شهد كل من قطاع العقار والقطاع المالي تراجعاً هامشياً بلغت نسبته حوالي 4 في المئة تقريباً خلال الشهر.

من جهة اخرى، ساد المسار التراجعي ليشمل سوق الأسهم على نطاق عالمي موسع كما يتضح من تراجع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بأكثر من 5 في المئة. وكانت الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين مصدرا رئيسا للمخاوف بما دفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 للتراجع الى ادنى مستوياته منذ عدة اشهر. بالاضافة الى ذلك، اسهمت البيانات الاقتصادية السيئة ايضاً في دفع المؤشرات الى التراجع والتأثير سلباً على معنويات المستثمرين. وأثارت الحرب التجارية الممتدة بين اكبر الشركاء التجاريين في العالم مخاوف المستثمرين بسبب عدم ظهور اي بادرة امل للتوصل الى حل قريب. وانعكست المخاطر ايضا على عائدات سندات الخزانة الأميركية التي تراجعت الى ادنى مستوياتها منذ سبتمبر 2017. وجاءت البيانات الخاصة بكل من الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة مخيبة للآمال كما يتضح من التباطؤ في مؤشرات التصنيع الأميركية والتباطؤ المتوقع في الصين. وارتفع معدل البطالة في المانيا لأول مرة منذ العام 2013 بينما تراجعت معدلات ثقة المستهلك الى ادنى مستوياتها منذ عامين.

السوق الكويتي

سجلت بورصة الكويت الأداء الايجابي الوحيد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في مايو 2019، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.8 في المئة خلال الشهر. الا ان المكاسب جاءت بصفة رئيسة على خلفية صعود الأسهم الكبرى كما يتضح من ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.2 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيس بنسبة 1.9 في المئة خلال الشهر. ودفعت تلك المكاسب التي سجلتها بورصة الكويت نمو المؤشر منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه لتصبح بذلك الأفضل اداءً على مستوى البورصات الخليجية، بنمو بلغت نسبته 12.8 في المئة للمؤشر العام و18.5 في المئة لمؤشر السوق الأول. وعكست المكاسب التي سجلها مؤشر السوق الأول ايضاً معنويات المستثمرين فيما يتعلق بترقب قرار ترقية السوق الكويتية للانضمام الى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو 2019.

أما على صعيد الأداء القطاعي، كان مؤشر قطاع الاتصالات هو الأفضل اداءً بنمو بلغت بنسبة 9.3 في المئة، فيما يعزى في المقام الأول لنمو سهم «زين» بنسبة 13.4 في المئة وارتفاع سهم فيفا بنسبة 1 في المئة، بما عوض تراجع السهمين الآخرين ضمن القطاع. واسهم في تعزيز اداء سهم زين نمو ارباح فرعها التابع في البحرين بنسبة 55 في المئة، حيث بلغت ارباحها 4.6 مليارات دولار اميركي. وجاء قطاع التكنولوجيا ثانياً بنمو بلغت نسبته 7.1 في المئة، تبعه قطاعا العقار والسلع الاستهلاكية بنمو شهري بلغت نسبته 6.8 في المئة و3.6 في المئة، على التوالي. حيث سجل قطاع العقار نمواً للشهر الثالث على التوالي بعد ان شهدت اسهم الشركات الكبرى ضمن القطاع اداءً جيداً خلال الشهر وارتفع سعر سهم شركة التمدين العقارية بنسبة 33.3 في المئة بعد ان ارتفعت ايرادات الشركة بواقع ثلاثة اضعاف وتسجيل زيادة بنسبة 20 في المئة في صافي الربح. كما ارتفع سعر سهم شركة المباني بنسبة 13.0 في المئة خلال الشهر بعد ان تم اختيار الشركة ضمن القائمة المختصرة المكونة من خمسة مطورين عقاريين لتنفيذ احد المشاريع الكويتية. كما ارتفع سعر سهم الشركة التجارية العقارية بنسبة 10.8 في المئة خلال الشهر. اما من جهة القطاعات المتراجعة، سجل مؤشرا قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة اعلى نسبة تراجع شهري في مايو 2019 بفقدهما 3.4 في المئة لكل منهما، يليه مؤشرا قطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات المالية بتراجع بلغت نسبته 2.1 في المئة و1.7 في المئة، على التوالي.

وتراجعت انشطة التداول خلال الشهر على خلفية تزامنه مع شهر رمضان المبارك. حيث تراجع اجمالي كمية الأسهم المتداولة شهريا بأكثر من الثلث وبلغت 2.3 مليار سهم، بينما شهدت قيمة التداولات الشهرية انخفاضاً بمعدل اقل بلغت نسبته 12.2 في المئة وبقيمة اجمالية بلغت 617 مليون دينار مقابل 703 ملايين دينار في

ابريل 2019.

