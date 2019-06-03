مال وأعمال

وفّرت «زين» نتائج الثانوية العامة عبر خدمة الرسائل النصيّة القصيرة (SMS) مجاناً بالتعاون مع وزارة التربية، وذلك فور توفّر النتائج الرسمية من الوزارة.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي انها توفّر هذه الخدمة المجانية للطلبة والطالبات بشكل سنوي حرصاً منها على مشاركتهم فرحة النجاح وثمرة كفاحهم وجهدهم المتواصل على مدار العام، حيث تعتبر الشركة نفسها شريكاً رئيساً للمجتمع، ولن تدّخر جهداً لتقديم كل ما يوفّر قيمة مضافة لعملائها الذين يشكّلون اكبر عائلة مشتركين في الكويت.

وبيّنت «زين» انه يمكن لطلاب وطالبات الثانوية العامة او اولياء امورهم من عملاء «زين» ارسال رسالة نصية مجانية تحتوي على رقم الجلوس الخاص بهم او رقم البطاقة المدنية على الرقم 99909، ومن ثم سيتم ارسال البيانات الخاصة بنتيجتهم عبر رسالة نصيّة قصيرة (SMS) فوراً.

وأضافت الشركة انها حريصة على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات في الدولة لتقديم قيمة مضافة لقاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت، حيث جاءت هذه الخدمة بالتعاون مع وزارة التربية لتوفير النتائج بطريقة سهلة وسريعة، ولتكون بين يدي العملاء عن طريق خدمة الرسائل القصيرة في الهواتف النقالة.

وأكدت «زين» انها تُكرّس المزيد من الجهود والمبادرات التي تُعزز من تطوير العملية التعليمية بالدولة وفي جميع المجالات، حيث لن تدّخر جهدا لتسخير امكانياتها المادية والبشرية لتعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بالتعليم وتطويره، هذا الى جانب دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم بشكل فعال في مجالات التنمية البشرية بشكل عام.

الجدير بالذكر ان «زين» تُعتبر من الشركات الرائدة في دعم قطاع التعليم والشباب في الكويت، حيث تتناغم انشطتها ومبادراتها مع اولويات برنامج المسؤولية الاجتماعية والاستدامة الذي تتبناه، وذلك من خلال مشاريع ومبادرات عديدة وبالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.

