مال وأعمال

شارك منتجع اتلانتس النخلة بدبي في «سوق سفر» الذي اقيم بمجمع «الأفنيوز» في الكويت. وجاءت مشاركة المنتجع في هذه المبادرة المهمة باعتباره احدى اهم الوجهات المفضلة للكثير من العائلات الكويتية، وذلك نسبة لما يوفره من خدمات راقية ومن تجارب فريدة لجميع افراد العائلة ومكانته المهمة في قطاع السياحة، حيث اصبح يشكل معلماً بارزاً في العالم وبشكل خاص في دبي بشكل خاص ومنطقة الخليج بشكل عام.

و قالت ليندا عبدالحي، مدير العلاقات العامة، منتجع اتلانتس النخلة، دبي: «انها المشاركة الثانية لمنتجع اتلانتس النخلة في هذا الحدث في غضون ستة اشهر. ونحرص على المشاركة في هذه الفعالية نظراً لأهميتها في توفيرها منصة مثالية لجذب السياح من دولة الكويت الى اتلانتس النخلة الذي يعتبر من اهم المنتجعات العائلية التي يقصدها الكويتيون نسبة لما يقدمه من تجارب ترفيهية متنوعة وفريدة ونوعية».

وستتخلل مشاركة اتلانتس النخلة في الحدث تقديم عروض جاذبة لزوار «الأفنيوز» والعديد من المسابقات والجوائز بهدف تسليط الضوء على مزايا المنتجع وتجاربه النوعية في جو من المرح التفاعلي في المركز.

وأضافت ليندا: «يعتبر منتجع اتلانتس النخلة الوجهة المفضلة في دبي بالنسبة للسائح الكويتي، وذلك نتيجة لحرص المنتجع على تلبية احتياجاته كافة ومتطلبات اسرته، سواء لجهة عوامل الجذب والترفيه المتنوعة، او لجهة العروض الخاصة والتنافسية. ويحرص المنتجع على تقديم تجربة اكثر تميزاً لمختلف ضيوفه وعلى رأسهم السياح الكويتيون كوننا الخيار الأول لضيوفنا القادمين من الامارة».

