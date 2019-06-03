مال وأعمال

دشنت المجموعة الاستثمارية العالمية التطبيق الالكتروني «تاليا» للسوق المحلي لخدمة تنقل الركاب بسيارات حديثة «تاكسي تاليا» الأول من نوعه في الكويت لحماية البيئة باسطول سيارات حديثة حيث يوفر التطبيق خدمة وصول السيارة للمنزل خلال دقائق لانتشارها بجميع مناطق الكويت.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة د. سليمان الأحمد، ان الشركة دشنت التطبيق الالكتروني بالنظام الذكي حيث يعمل حاليا على تلبية طلبات الجمهور والمجتمع الكويتي لخدمة التنقل عبر سيارات متطورة وحديثة حيث تشتمل على العديد من المميزات للركاب ابرزها النظافة والسرعة في الاداء لاختيار اقرب المواقع للوصول في وقت قياسي عبر التطبيق الذكي الذي يعزز من جوانب الأمان والراحة ومن خلاله يمكن ان يتتبع حركة الراكب عبر التطبيق ووصوله للموقع المقرر وذلك لمن يرغبون من الأسرة وذويهم كالاطفال والفتيات او الشباب.

واضاف الأحمد في تصريح صحافي بمناسبة تدشين التطبيق انه يمكن تحميله على الهواتف الذكية، ليتمكن العميل من خلال طلب سيارة بضغطة زر واحدة، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه الشركة بتركيز جهودها لتطوير سيارات تتوعد باستيرادها كصديقة للبيئة، في مشروع من شأنه ان يسهم في الحد من التلوث البيئي والأضرار الناجمة عن عوادم السيارات.

واوضح الأحمد ان الكويت واحدة من الدول المتجهة نحو التطوير التنموي السياحي والاستثماري والتجاري لذا تعد هذه الأعمال احد اهم محاورتجسيد التطور الاقتصادي مبيناً ان الشركة تستهدف احداث ثورة في حركة التنقل لرفع المعاناة عن المجتمع في ظل التطورات والتقنيات والتكنولوجيا مبيناً ان العالم بدأ يتجه نحو الاستفادة من تلك التسارعات والتقنيات ليعيش في حياة افضل تواكب النمو الاقتصادي والجذب الاستثماري.

وتابع الاحمد.. تستهدف «تاليا» التوسع والانتشار في دول الخليج والمنطقة حيث تظل المنافسة مرتبطة بالجودة والخدمة الافضل مبينا ان الهدف الأكبر نحو الانتشار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا، بالتعاون مع شركة «بايدو» الصينية التي ستوفر للشركة خدمات الخرائط والبحث والدعم.

والمح الى ان شركة تاليا وضعت خطة مستقبلية تتكون من 3 مراحل A،B، C لطرح سيارات طائرة للراغبين في الحصول عليها.حيث تطير لارتفاع 3300 متر عن سطح الأرض ومزودة بجهاز لتحمل الضغط الجوي ويمكنها الطيران من بلد لآخر، ونحن الآن بصدد التمهيد والتنسيق مع الجهات الرسمية من مطلع العام المقبل.

واشار الاحمد الى ان الشركة تقدم فكرة جديدة حول ما يمكن للتكنولوجيا الكويتية ان تستحدثه وأن تقدم للمستقبل، ما يفيده من تطورات لافتا الي ان تاليا تضم فريق من السائقين الماهرين ولا تعتمد فقط على المهارات الفنية وحدها بل عززت من روح الابداع لاقتحام ميادين جديدة مع العقلية الريادية بما يجعل الكويت بلدا سياحيا واقتصاديا مميزا.

