مال وأعمال

سيول - أ. ف. ب: خفض قطاع النقل الجوي توقعاته بشأن ارباح 2019 بنسبة 21 في المئة الى 28 مليار دولار مقابل 35,5 مليار دولار سابقا، وذلك بسبب الحرب التجارية وارتفاع سعر الكيروسين، بحسب بيان للمنظمة الدولية للنقل الجوي (اياتا).

وقالت المنظمة التي عقد امس واليوم الاثنين جمعيتها العامة السنوية في سيول «لقد تدهور المناخ الاقتصادي لشركات الطيران مع ارتفاع سعر الوقود والتراجع الكبير للمبادلات التجارية في العالم».

وتؤثر الحرب التجارية الصينية الاميركية خصوصا على منطقة آسيا والمحيط الهادىء التي تمثل نحو 40 في المئة من الشحن الجوي في العالم.

وأدت انعكاسات هذه الحرب مع ارتفاع سعر الكيروسين، الى خفض توقعات ارباح القطاع بـ 1,7 مليار دولار اي من 7,7 الى 6 مليارات دولار.

بيد ان المنظمة اكدت انه رغم هذا الظرف غير المواتي، فان صناعة الطيران لازالت تحقق ارباحا للسنة العاشرة على التوالي.

«لكن هوامش الربح تآكلت بسبب ارتفاع كلفة اليد العاملة والوقود والبنى التحتية»، بحسب المدير العام لاياتا الكسندر دو جونياك.

وأضاف «يتوقع ان يستمر تراجع المبادلات مع اشتداد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. والشحن اول الاقسام المتضررة».

ودعا دو جونياك الى ترميم الثقة بين «سلطات تنظيم مختلف مناطق العالم وبين هذه السلطات والصناعة ومع المسافرين» وذلك بعد حوادث طائرة بوينغ 737 ماكس.

واعترفت بوينغ بوجود «أخطاء» في عمل مؤشر الانذار الذي يفترض ان يكشف عن حالات الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة (ام سي ايه اس) في طائرتها «737 ماكس» التي ادى تحطم اثنتين منها الى مقتل 346 شخصا.

وأدى الحادثان الى حظر مؤقت لهذه الطائرة الاميركية الصنع منذ 13 مارس.

