مال وأعمال

قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين: ان املي كبير بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة خير على الوطن والمواطن ولابد من مواصلة العمل بوتيرة اعلى لتنفيذ جميع المبادرات والخطط التي وضعناها للوصول الى اهدافنا التنموية المنشودة، وهذا الأمل نابع مما نراه من بوادر ونتائج ايجابية اولية تتحقق على اكثر من صعيد والتي جاءت بفضل التخطيط السليم والتنفيذ المتقن، وكذلك بفضل حرص المواطنين ومساندتهم لنا في تحقيق ما نصبو اليه والذي سينعكس على نماء الوطن وازدهاره».

واكد لدى زيارته مجلس يوسف عبدالوهاب الحواج وأولاده وسط حضوري حاشد «أن مملكة البحرين مستمرة في جهودها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة انطلاقاً من المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي استطعنا خلال هذه المسيرة تحقيق العديد من الانجازات التي انعكست على نماء وازدهار الوطن»، منوهاً بالحرص الدائم على مواصلة تحقيق كل ما من شأنه ان يرفد مسيرتنا الوطنية ويحقق رؤى وتطلعات جلالة الملك مستندين بذلك الى ثوابتنا الوطنية التي اجمع عليها كل ابناء البحرين، والى مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وكافة المبادرات والخطط التي تصب نحو تكريس ذلك، بما يعزز السير باتجاه اقتصادٍ قوي مستدام يعزز العملية التنموية في المملكة ويلبي تطلعات المواطنين الكرام.

ونوه بأن عزم والتزام المواطنين كشركاء في نهضة البحرين ورفعتها وتقدمها هو اكبر دافع لنا لتحقيق المزيد من المنجزات التي تصب في صالح نماء المملكة، ونقدر عالياً وقوفهم الدائم الى جانب الوطن في جميع الظروف والتحديات؛ فما يقدمونه من عطاءٍ يؤكد حرصهم على مصلحة وطنهم وأنهم على قدر كبير من الواجب والمسؤولية فهم من نعوّل عليهم في التغلب على كل التحديات التي قد تواجهنا، مؤكداً أهمية الحفاظ على الأمن واسهامات الجميع في النمو الاقتصادي بما يعود بالنفع لصالح خير الوطن والمواطنين.

واشاد ولي عهد البحرين بدعم الكويت والسعودية والامارات ووقوفهم مع البحرين من خلال الدعم المادي الذي من شانه عزز من الاقتصاد البحريني وكان له خير سند وداعم

واشار الى اهمية التواصل والتزاور في شهر رمضان الفضيل، متوجها سموه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في هذه الليالي المباركة بأن يحفظ الوطن وأبناءه ويديم عليهم نعمة الأمن والأمان، مشيراً الى ان العملية التنموية في البحرين هي نتاج التطوير المستمر، ومنها تضمين المواطن في جميع المبادرات والبرامج الرامية لتلبية تطلعاته، وتوفير المزيد من الفرص النوعية امامه، وبناء قدراته لمواجهة التحديات المستقبلية، والوصول الى الأهداف المنشودة للمملكة.

وأضاف «أن مستقبل البحرين وأبناءها من اهم اولوياتنا التي نحرص على تحقيقها، وهو ما نؤكد عليه دوماً ونسعى اليه من خلال الاستثمار في المواطن، وتعزيز الفرص النوعية له عبر تحفيز الابداع والابتكار، والتشجيع على ريادة الأعمال بما يرفد الاقتصاد الوطني».

إلى ذلك أكد الدكتور عبدالله الحواج الرئيس المؤسس لاول جامعة اهلية في البحرين ان زيارة ولي العهد اكدت قوة ترابط الجبهة الداخلية خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها منطقتنا وقد تشرفنا بهذه الزيارة الى مجلسنا وتطرق الى عدة نقاط مهمة تهم المملكة والمواطن البحريني، حيث تحدث عن الشأن الاقتصادي وعن الاستكشافات النفطية الصخرية الجديدة وبشر بخير وفير يطل على الوطن في القريب، النفط الصخري على درب الوصول ربما، تكلفته والعائد وجدواه الاقتصادية تحت الفحص، بكل تأكيد، القطاعات الاقتصادية التي تعاني كانت على طرف لسان سموه، والوسطية التي نفخر بها هيمنت على اجواء اللقاء.

وقال الحواج ان مملكة البحرين محظوظة بقادتها، منفتحة على امتها، مؤمنة بشعبها، لذا لم يكن مجلس الحواج الرمضاني وغيره من المجالس الا غلافاً اثيرياً يضم من النخب ما تفهم في فنون حفاوة الاستقبال لشخصية بازغة مثل سمو ولي العهد.

وقال الحواج ان سمو ولي العهد برؤيته المشتبكة دائما مع القضايا الاقتصادية والمتغيرات الجيوسياسية وبحسه القيادي المُلهم عودنا ان يقرأ من المستقبل ما نحن في اشد الحاجة اليه، لقد سبقنا الأمير سلمان الى معاناة البعض مؤسسات وأفراداً، تجاوزنا الى حدود التوازن المالي الذي نحققه، والازدهار المرتقب الذي تخيم ارواحه على المكان والزمان، كل ذلك جعلنا نخرج من زيارة سمو ولي العهد المباركة الى مجلسنا بالعديد من الدروس والعبر اولها تجلي ثقافة الشكر عندما قام سموه بتوجيه العرفان والتقدير الى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية ودولتي الامارات والكويت على مواقفهم الداعمة لاقتصاد البحرين.

