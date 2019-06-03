مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان الأسواق المالية اهتزت خلال الأسبوع الماضي مع تزايد التوترات التجارية في جميع أنحاء العالم.

وأعرب الرئيس ترامب خلال زيارته لليابان عن عدم استعداد الولايات المتحدة لعقد صفقة تجارية مع الصين مؤكداً على تطبيق الرسوم الجمركية اعتباراً من الأول من يونيو.

من جانبه وصف تشانغ هان هوي نائب وزير الخارجية الصيني الاجراءات الأميركية بأنها «ارهاب اقتصادي مكشوف وبلطجة اقتصادية» مؤكداً عدم تخوفهم من خوض حرب تجارية.

وأعلنت بكين عدة مرات ان لديها العديد من الأدوات للرد على تلك الاجراءات، وكان آخر ما أعلنت الصين من أدوات قد تلجأ اليها اصدار قائمة بالشركات الأميركية التي تحتكر صادرات المعادن الأرضية النادرة المستخدمة في الصناعات الأميركية والتي تضر بمصالح الشركات المحلية.

وقد تشهد الشركات المدرجة ضمن القائمة السوداء تطبيق نفس الحظر الذي فرضه الرئيس ترامب على هواوي.

وعلى الرغم من فشل المفاوضات مع الصين كما يبدو الأمر، الا أن ذلك لم يمنع الرئيس ترامب من توجيه حملته نحو جهة أخرى. حيث أصبحت المكسيك الضحية الجديدة للحرب التجارية التي يشنها ترامب بعد أن أعلن فجأة عن فرض رسوم جمركية على جميع السلع المكسيكية. الا انه في هذه المرة لم تكن الرسوم الجمركية مرتبطة بالممارسات التجارية غير العادلة أو العجز التجاري، بل كانت احدى كروت الضغط لاكراه المكسيك على كبح جماح المهاجرين غير الشرعيين ومنعهم من عبور الحدود الجنوبية.

وأعلن ترامب ان الرسوم الجمركية ستطبق اعتباراً من 10 يونيو بواقع 5% على ان تزداد شهريا حتى تصل الى 25% في 1 أكتوبر، ما لم تتخذ المكسيك اجراءات فورية لوقف الهجرة غير الشرعية.

واثناء الاعلان عن تلك الاجراءات الجديدة، كان خيسوس سيادي نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أميركا الشمالية يبرم اتفاقا تجاريا جديدا بقيادة الولايات المتحدة ليحل محل اتفاقية «نافتا».

وعلق قائلاً: «نحن في لحظة جيدة تؤهلنا لبناء علاقة جيدة فيما يعد خطوة للأمام».

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، حيث ادت أحدث المناوشات بين واشنطن وخصومها التجاريين الى زيادة خطر نشوب حرب تجارية طويلة الأمد، الأمر الذي أدى الى تزايد مخاوف المستثمرين بشأن تأثير ذلك على نمو الاقتصاد العالمي. حيث تراجع كل من مؤشر داو جونز وستاندرد أند بورز بنسبة -1.8%، في حين انخفض مؤشر يوروستوكس 50 ومؤشر نيكاي 225 لسوق السهم اليابانية بنسبة 3% تقريبا. ما أدى الى تزايد الأقبال على السندات الحكومية كملاذ آمن.

وانخفضت عائدات السندات الأوروبية الى مستويات قياسية بما في ذلك سندات الخزانة الألمانية لأجل 10 سنوات والتي تراجعت بالفعل ومنيت بأداء سلبي في وقت سابق من الشهر.

من جهة أخرى، اكتسب الدولار زخماً هو الآخر في اطار بحث مستثمري السندات في الولايات المتحدة عن عوائد أكثر ارتفاعاً.

وتراجعت العائدات على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات الى أدنى مستوياتها منذ عامين وصولاً الى 2.15% في ظل تدفق المشترين الجديد. وينعكس الآن منحنى العائد على السندات في ظل آجال الاستحقاق القصيرة التي تتراوح ما بين شهر الى 12 شهرا لتحقق عوائد أعلى من عائد السندات لأجل 10 سنوات.

وتشير المخاوف الهائلة التي تسود الأسواق إلى توقعات المستثمرين في السوق تجاه السياسة النقدية التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي على أنها متشددة للغاية في ضوء ضعف آفاق النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم.

