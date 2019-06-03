مال وأعمال

الملاذات الآمنة في أسواق العملات رابحة بوضوح. كان الطلب على الين الياباني واضحًا على مدار الأسبوع على الرغم من أن المكاسب الكبيرة جاءت يوم الخميس بعد اعلان ترامب عن التعريفة الجمركية. حيث ارتفع الين بنسبة 1% الى 108.26.

فيما كان الفرنك السويسري أكثر تقلبًا بسبب شدة تعرضه لأوروبا وما شهده من ضعف في البداية. ليعاود الارتداد بعد تعليقات ترامب كما هو الحال مع الين الياباني. وقد أغلق الفرنك السويسري بالقرب من افتتاحه عند 1.0008.

واكتسب الدولار الأميركي، الملاذ الآمن المفضل لهذا العام، قوة دفع متخطياً اليورو والجنيه الاسترليني، حيث اقترب من أعلى مستوى له هذا العام قبل أن يرتد على خلفية المخاوف التجارية. حيث شهد مؤشر الدولار الأميركي نمواً بنسبة 0.21% عند 97.758.

