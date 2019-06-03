إيمانيات

يحل على المسلمين عيد الفطر المبارك بعد أداء فريضة فرضها الله على عباده، ألا وهي الصوم، فهناك اقتران بين العيد وبين فريضة الصوم. يأتي العيد تتويجاً لسعي الإنسان نحو مجاهدة النفس وتربيتها وتزكيتها من خلال الصوم، لأنّ الغاية النهائية من الصوم هي التكامل المعنوي والروحي عند الإنسان، والذي ترمز إليه التقوى، التي جعل منها القرآن الكريم غاية الصوم في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة/ 183).

فالتقوى تمثّل الإطار الجامع لمنظومة القيم والأخلاق، لأنّه يأتي غاية لجميع مراتب الكمال. وبعد هذه المجاهدة بالصيام والإمساك عن جملة من ملذّات الدنيا مع سائر الأعمال الأخرى الواجبة منها والمُستحبة، يأتي العيد وكأنّه جائزة لتلك المجاهدة كما وصفه النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بذلك، أو اليوم الذي توزّع فيه الجوائز، أي الأُجور العظيمة على الصائمين والقائمين، لذا يحقّ للإنسان المؤمن أن يغمره الفرح والسرور ويتبادل الزيارات وصلة الأرحام وإقامة الولائم في العيد، بعد شهر من طاعة الله في صوم رمضان، فالعيد وفرحته مقرونان بطاعة الله واجتناب معاصيه. عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «اليوم لنا عيد، وغداً لنا عيد، وكلّ يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد». إنّ يوم العيد يوم فرح وسرور لمن طابت سريرته، وخلصت لله نيّته.. ليس العيد لمن لبس الجديد وتفاخر بالعدد والعديد، إنّما العيد لمَن خاف يوم الوعيد، واتّقى ذا العرش المجيد، وسكب الدمع تائباً رجاء يوم المزيد.

بعد أن نفرغ من رمضان، لابدّ من أن نلملم كلّ ما تناثر منه لنجمعه في عقولنا وفي قلوبنا وفي حياتنا، وبعد أن نفرغ من العيد بانقضاء يوم العيد، يقتضي منّا أن نلاحق العيد لنعمّقه في كلّ يوم، وذلك هو عيد المؤمن الذي ينبغي أن يكون طاعةً لله بالرفض لمعصية الله، وأن يكون عيده بالمحبّة لعباد الله وبالنفع لعيال الله، ففي الحديث: «الخلقُ كلّهم عيالُ الله، وأحبّهم إلى الله أنفعهم لعياله»، أو «مَن أدخل على أهل بيته سروراً».

إنّ عيدنا هو عيد الفرح، وفرحنا أن نعطي الفرح من قلوبنا لكلّ الفئات المحرومة، وأن نعطي الفرح لكلّ الإنسانيات المتألّمة، وأن نعطي الفرح لكلّ المشرَّدين ولكلّ الحزانى ولكلّ البائسين، وعند ذلك لا يكون الفرح شيئاً في الزمن، بل يُصبح شيئاً في الإنسان.

العيد مناسبة لتأكيد حضور الله القويّ فينا، فلا يمكن أن ننساه في لحظةٍ من اللّحظات، فذكره حيّ على ألسنتنا وفي قلوبنا، والعيد مناسبة تقودنا إلى التحرّر من كلِّ أنانيّات الذّات، فلا نعيش العصبيّة المقيتة ولا الكراهية ولا الأحقاد، بل نحمل في قلوبنا كلّ الخير وكلّ الحبّ وكلّ السّلام.. وتقودنا أيضاً إلى التحرّر من كلّ شهوات الذّات كي نكون العباد لله وحده، لا نسقط ولا نضعف أمام الأهواء والحسابات الدّنيويّة الضيّقة. والعيد مناسبة كي نؤكِّد استقامتنا على خطِّ الله، فلا نزيغ عن هذا الخطّ الذي أرادنا أن نسلكه، صوناً لأنفسنا من السّقوط في مرديات الهوى والمصالح، وعلينا أن نعتبر أنفسنا أصحاب العيد الفعليّين، الذين صاموا عن الأنانيّات والشّهوات، وأفطروا على تأكيد العهد والميثاق مع الله بالسّير في خطِّه، والسّير في طاعته، والانفتاح على ما عنده من رحمةٍ وفضلٍ ورضوان.

أيّها الناس، فلنعش فرحة العيد بفرحة تجديد اللّقاء مع الله تعالى في كلِّ ساحات الحياة، ولنكن المتمسّكين بكتاب الله، العاملين بروحه، والمتوحّدين بالله، والمعتصمين بحبله المتين، والمنفتحين على بعضنا البعض، ولتكن قلوبنا وعقولنا نظيفةً طاهرةً، ، فالعيد مناسبة للتوحُّد وجمع الصّفّ ولمّ الشّمل، والالتقاء على حبّ الله ورسوله وأوليائه.

«اللّهمّ إنّا نتوب إليكَ في يومِ فطْرِنا الذي جعَلتَهُ للمؤمنين عيداً وسروراً، ولأهل ملّتِكَ مجْمَعاً ومُحْتشداً، من كلّ ذنبٍ أذْنبناه أو سوءٍ أسلفناه أو خاطِرِ شرٍ أضمَرناه، توبةَ مَن لا ينطوي على رجوعٍ إلى ذنبٍ ولا يعودُ بعدها في خطيئةٍ، توبَةً نَصُوحاً خلُصَتْ من الشكّ والارتياب، فتقبّلها منّا وارْضَ عنّا وثبِّتنا عليها».

