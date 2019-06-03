إيمانيات

هذا يوم الفطر الذي بدأنا به زمناً جديداً نتخفّف فيه من مسؤولية الصيام الذي فرضته علينا في هذا الشهر، وانطلقنا من خلاله إلى أجواء العيد في معناه العميق الذي يوحي إلينا، كمؤمنين ملتزمين، بأنّ طاعة الله في أيّ موقع من مواقع حركة الإنسان المؤمن، تمثّل عيداً يحمل في معناه كلّ أسرار الحيوية الروحية للعيد، لأنّه يحقّق في عمق الروح كلّ معاني الفرح الروحي بالانفتاح على الله في آفاق الثواب الإلهي.

وأردت ـ يا ربّ ـ أن يعيش المؤمنون السرور كلّه من خلال اجتماعهم على أساس فرَحِ الطاعة في عيدهم، ومعنى الأخوّة في إسلامهم، وحركة القوّة القائمة على الشعور بالوحدة في خطّ ملّتهم التي شرّعت لهم في وحيك. ونحن نريد ـ يا ربّ ـ أن نعيش معنى العيد في حياتنا في ما نريد أن نعيشه من معنى الطهارة في أفكارنا ومشاعرنا وأعمالنا، لنقترب قليلاً من طُهر المواقع الإلهية التي نقترب من خلالها إليك، وذلك بما فتحته أمامنا من أبواب التوبة التي تؤدي بنا إلى ساحة رحمتك وآفاق رضاك. ولذلك، فإنّنا نتوب إليك ـ في يوم فطرنا هذا ـ توبةً خالصةً، مستقرةً في الأعماق، خالدةً في العمر، نصوحاً في معناها، من دون شكّ ولا ارتياب، لأنّها تنطلق من إيمان راسخ، وقناعةٍ مطمئنة، بأنّ علينا أن نحصل على الاستقامة في دربك المستقيم، فلا ينحرف بنا الشيطان عنه إلى مواقع الشرّ في ضلاله وطغيانه، وأن نقوم بتصحيح الخطأ الذي يوقعنا فيه الهوى الذي يتحرّك في خطّ الشيطان، فلا نرجع فيه بعد خلاصنا منه. وهنا نحن نتوب إليك، لتكون توبتُنا هديةَ العيد إليك ـ يا ربّ ـ عندما نقدّم نفوسنا المؤمنة في مواقع الطّهر الروحي المنفتح على طُهر القداسة في علياء مجدك.

إنّنا نتوب إليك من كلّ ذنبٍ أذنبناه، أو سوءٍ أسلفناه في ما مضى من أيام عمرنا من أقوالنا وأعمالنا، أو خاطرٍ من خواطر السوء في فكرٍ منحرف يتحرّك في طريق الشرّ، أو نيةٍ سيِّئةٍ من نوايا السوء التي تتصل بالفساد في حركة الحياة وفي واقع الناس، حتى تخلّص أفكارنا من قذارة الشرّ، وتطهّر أجسادنا من رجس الخطيئة، لنقف بين يديك في إيمان خالص وتقوى منفتحة على طاعتك، فتقبّل منّا ذلك، وأعطِنا من واسع رحمتك، وثبِّتنا عليه لنمتدّ في مواقع رضاك.

أن نعيش روحية العيد وأفراحه وأجواءه الحقيقيّة، عندما نكون في موقع قريب من رضا الله في كلّ سلوكياتنا وأوضاعنا، فلا شيء أرقى ويبعث على الفرح والسرور مثل الأنس بالله، وتحسس وجوده في نفوسنا وحركتنا في الحياة. فلا معنى لعيد البعض وهو منكبّ على فعل المحرّمات، وغارق في ظلمات الجهل والتخلّف والأحقاد والضّغائن، إنّ مثل هذا لا يعيش روحيّة العيد، بل ذهنيّة النفاق والتزلّف.

فلنكن ممن يفرح الله لفرحهم، ويعيشون روحية العيد بنفوس عزيزة، ومشاعر طيّبة، حتى يكون عيدنا عيداً لله، نحيا من خلال الإخلاص الحقيقيّ له وحده، في كلّ ما يتطلّبه هذا الإخلاص من إيمان والتزام. ولنفرح بوحدتنا وتضامننا وتكافلنا وألفتنا ومحبّتنا، وليكن العيد عودة نافعة إلى الله: ( يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ) (الشعراء/ 88-89).

