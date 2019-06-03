إيمانيات

ها قد مضى شهر رمضان المبارك، انقضت أيامه وتصرَّمت (انقطعت) لياليه، وجاء عيد الفطر ليكون يوم الجوائز لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، لكن جوائز الفطر معلّقة على أمر هام وهو المحافظة عليها، فكم من طاعات كثيرة يحرقها حرام، وكم من حسنات كبيرة يبدلها إثم، ولذا كان أفضل الأعمال في شهر رمضان هو الورع عن محارم الله تعالى.

فالفوز الحقيقي في زرع شهر رمضان ليس في يوم الجائزة بل في اليوم الحصاد، فاليوم عمل بلا حساب وغداً حساب بلا عمل، وهذا يعني أنّ زرع الطاعات والمحافظة عليها لابدّ أن يستمر حتى تُختم حياة الإنسان في هذه الدنيا، فشهر رمضان هو مدرسة في تعبئة الروح وتزيينها بحلى الإيمان ليستمر المؤمن بعده مستفيداً منه فيتابع القرآن قراءةً وتدبّراً والصلاة نافلةً وتطوعاً والقيام في أسحار الأنس مع الله وغيرها مما أحبّه الله في الشهر المبارك ويحبه بعده.. كلّ ذلك مع الدُّعاء والتضرع إلى الله أن يثبته على الإيمان والإخلاص له حتى يُختم له بخير.

فعلى قائمة الأعمال لنيل كرامة الختم بسعادة: الاستمرار بالتضرع لله تعالى بالثبات على الإيمان والطاعة وأن نردد دائماً قوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا...) (آل عمران/ 8)، وما ورد من أدعية أهل البيت (عليهم السلام): «وأحسن لي العاقبة حتى لا تضرني الذنوب». والدُّعاء بالثبات على الإيمان بشروطه يعتبر أساسياً في حسن العاقبة، والتخلي عن هذا الدُّعاء يعني قطع الرابطة بين الإنسان وربه ودعوى الاستقلال عنه تعالى. وأفاض أهل بيت العصمة (عليهم السلام) في ذكر أعمال تفيد في حسن العاقبة منها الحديث على ما ذكره الإمام الصادق (عليه السلام) حين كتب: «إن أردت أن يُختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال فعظِّم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصيه، وأن تغترّ بحلمه عنك، وأكرم كلّ مَن وجدته يذكرنا أو ينتحل مودتنا، ثم ليس عليك صادقاً كان أو كاذباً، إنّما لك نيتك وعليه كذبه».

فرحة العيد تعني المزيد من المسؤوليّة أمام الله، وتعني التّأكيد أكثر على التزام خطِّه في مواجهة كلِّ الباطل والفساد والانحراف. ففي الحديث: «كلّ يومٍ لا يُعصى الله فيه فهو عيد».. هذا العيد هو شهادة علينا، بأننا سنؤكِّد أنّ إرادتنا هي تبعاً لإرادة الله تعالى في مواجهة من يحاول كسرها، وأنّ حياتنا كلَّها ستكون في سبيل الله، مهما كانت التحدّيات والظّروف قاسية.