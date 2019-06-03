إيمانيات

ربنا أبْلُغ بأعمارِنا ما بين أيدينا من شهر رمضان المقبل، فإذا بلَّغتَنا فأعِنا على تناول ما أنت أهلُهُ من العبادة، وأدِّنا إلى القيام بما يستَحِقُّهُ من الطاعة، وأجْرِ لَنا من صالح العمل ما يكون دَركاً لحَقِّكَ في الشهرين من شهور الدَّهْرِ. اللّهمّ ومن رَعى حقّ هذا الشهر حقّ رعايته، وحَفِظَ حُرْمَتَهُ حقّ حِفظِها، وقام بحدُودِهِ حقَّ قيامها، واتَّقى ذنوبَهُ حقّ تقاتِها، أو تقرَّب إليك بقُربَة أوجَبَت رضاك له، وعطَفَتْ رحمَتَكَ عليه؛ فَهَب لنا مِثلَهُ من وُجْدِكَ، وأعطِنا أضعافَهُ من فضلِكَ، فإنّ فضلَكَ لا يَغيضُ، وإنّ خزائِنَكَ لا تَنْقُصُ بل تَفيضُ، وإنّ معادِنَ إحسانِكَ لا تَفْنى، وإنّ عطاءَكَ للعطاء المُهَنّا. اللّهمّ صلِّ على محمّد وآلِهِ، واكْتُبْ لنا مثلَ أجورِ مَن صامَهُ أو تَعَبَّدَ لَكَ فيهِ إلى يَوْمِ القيامةِ. اللّهمّ إنّا نتُوبُ إليكَ في يوم فطرِنا الذي جَعَلتَهُ للمؤمنين عيداً وسروراً، ولأهل مِلَّتِكَ مجمَعاً ومُحتَشَداً، من كلِّ ذَنب أذنَبْناهُ، أو سُوء أسلَفْناهُ، أو خاطر شَرٍّ أضمَرناهُ، تَوبَةَ من لا يَنطَوي على رجوع إلى ذَنْب، ولا يَعُودُ بَعدَها في خَطيئَة، تَوبَةً نَصوحاً خَلَصَتْ من الشكِّ والارتياب، فتقَبَّلها منّا، وارْضَ عنّا، وثبِّتْنا عليها. اللّهمّ ارزُقنا خوفَ عِقاب الوَعيد، وشَوْقَ ثوابِ الموعُودِ، حتى نَجِدَ لَذّةَ ما نُدعُوكَ به، وكأبَةَ ما نَستَجيرُكَ منهُ، واجعَلْنا عِندَكَ من التّوابين الذين أوجَبْتَ لهم محبَّتَك، وقَبِلْتَ منهم مراجَعَة طاعَتِكَ، يا أعدَل العادِلين. اللّهمّ تجاوَزْ عن آبائنا وأمّهاتِنا وأهل ديننا جميعاً. اللّهمّ صَلِّ على مُحمّد نبيِّنا وآله كما صَلَّيْتَ على ملائِكَتِك المُقَرَّبينَ، وصَلِّ عليهِ وآله كما صَلَّيْتَ على أنبيائِكَ المُرسلينَ، وصَلِّ عليه وآله كما صَلّيْتَ على عبادِكَ الصالحينَ، وأفضَل من ذلكَ يا رَبَّ العالمينَ، صلاةً تَبْلُغُنا بركَتُها، ويَنالُها نَفعُها، ويُستَجابُ لها دُعاؤُنا، إنّك أكرَمُ من رُغِب إليه، وأكفى مَن تُوُكِّلَ عليهِ، وأعطى مَن سُئِلَ من فضلِهِ، وأنتَ على كُلِّ شيء قَديرٌ.