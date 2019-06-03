إيمانيات

وإذاً نعتذر إليك من التقصير في ما سلف منا في هذا الشهر، فانّنا نستذكر الآن ما ألممنا به من الآثام والذنوب والخطايا مما تعمدناه أو أخطأنا فيه أو نسينا معه مسؤوليتنا أمامك في ما يتصل بنا أو بالآخرين من حرماتهم التي انتهكناها في أنفسهم وفي أموالهم وأهاليهم وأعراضهم.. لنشعر أمام ذلك كلّه بالحاجة إلى التخفف من تلك الأثقال الروحية التي تثقل ضمائرنا ومشاعرنا، وذلك بالابتهال إليك لتغفر لنا ولتعفو عنا وتستر علينا بسترك.. حتى نحصل على السعادة الروحية من فضلك، فلا يشمت بنا الآخرون ممن يكيدون لنا من أعداء دينك، ولا يطعن علينا الطاعنون في ما يستغلونه من أخطائنا تجاهك للتحدث عنا بألسنتهم بما لا يرضيك، ووفقنا - بعد ذلك - للثبات على خطّ الخروج من معصيتك، والاستقامة في الخطّ الذي يؤدي إلى مواقع رضاك في ما تسبغه علينا من فضلك وتحنو به على مشاعرنا من لطف رأفتك.

