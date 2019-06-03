عربيات ودوليات

رام الله- د. ب. أ: طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية امس بـ»شد الرحال إلى المسجد الأقصى وحمايته من التدنيس من خلال الاعتكاف والمرابطة».ونددت الأوقاف، في بيان لها بـ«الانتهاك الخطير الذي مارسته قوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى، من خلال الاعتداء على المرابطين والمعتكفين إضافة إلى إغلاق المسجد القبلي بالسلاسل في محاولة لإفراغ الأقصى تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين فيما يسمى بيوم القدس هذا اليوم الاسود في تاريخ المسجد الأقصى».

وأكدت الأوقاف أن «انتهاك حرمة المسجد الأقصى هو اعتداء على مشاعر المسلمين في العالم أجمع وليس في فلسطين وحدها كما أنه مساس بالمكان الأكثر قداسة للمسلمين في فلسطين». وطالبت الأوقاف المجتمع الدولي والمؤسسات التي تعنى بالحفاظ على حقوق الإنسان بـ»العمل على إيقاف هذه الهجمة الخطيرة على الأقصى واتاحته للعبادة للمسلمين وحدهم بصفته مكانا خالصا لهم دون غيرهم». وكانت تقارير فلسطينية وإسرائيلية أفادت بأن توترات وقعت في المسجد الأقصى صباح امس بعد سماح الشرطة الإسرائيلية ليهود بزيارة الحرم القدسي.

